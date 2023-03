Um confuso Bruce Willis é assediado por paparazzi nas ruas de Santa Monica

Paparazzi pode ser bastante implacável e descuidado com estrelas ou celebridades de Hollywood quando estão passando por um momento difícil. Eles não se importam com o que precisam fazer para obter a imagem que lhes dará um dia de pagamento. Eles podem ser considerados parcialmente responsáveis ​​​​pelas celebridades que estão passando por um momento difícil e, às vezes, até colocando suas vidas em perigo. Todos nos lembramos de quantos paparazzi brigaram por causa de uma foto de princesa Diana com o namorado na época, Dodi Al Fayed. Todos se lembram de como acabou, mas vão continuar tentando tirar a melhor foto possível, independente da situação da celebridade.

Eles realmente não parecem se importar com o que Bruce Willis está passando com o recente diagnóstico de Demência Fronto Temporal que recebeu. Na noite de quinta-feira, Bruce Willis resolveu sair para tomar um café com dois amigos. Durante todo o tempo em que esteve lá, os paparazzi tentaram cercá-lo e abordá-lo para fazer perguntas. Felizmente, seus dois amigos serviram como escudos o máximo que puderam. A intenção deles era perguntar qualquer coisa a ele e entender melhor o quanto a doença tirou de sua mente, mas não conseguiram obter nenhuma declaração dele. Eles só conseguiram tirar algumas fotos.

Bruce Willis ficou confuso com as cenas

De acordo com o Radar Online, Bruce Willis não reagiu bem aos paparazzi tentando tirar fotos dele. A certa altura, um de seus amigos o chamou pelo nome e Willis não pareceu reagir. Isso pode ser um sinal de que sua doença está assumindo o controle, Willis realmente parecia confuso com os paparazzi. FTD afeta os lobos do cérebro atrás da testa, que lida com comportamento, resolução de problemas, planejamento e emoções. Os sintomas incluem mudanças de personalidade, comportamento obsessivo e problemas de fala. A última vez que Bruce Willis foi visto em público foi em janeiro, quando saiu para almoçar com alguns amigos.