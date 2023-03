Um golpe online está roubando as cinzas de pessoas mortas por dinheiro

Golpes online são bastante comuns em um mundo que depende da internet para as menores coisas. No entanto, até onde alguns golpistas podem ir irá surpreendê-lo. Um desses relatórios nos fala sobre um golpe em que uma pessoa tentou roubar as cinzas de pessoas mortas de sua família e depois as ameaçou segurando as cinzas para resgate. Um desses golpes estava ocorrendo no famoso aplicativo de vídeos curtos TikTok. Várias vítimas se apresentaram para descrever sua provação.

Segundo reportagem do USA Today, três mulheres foram vítimas de um golpista que se fazia passar por artista. Uma das mulheres chamada Ide recebeu uma mensagem de um suposto artista dizendo que ele está disposto a transformar as cinzas de sua mãe morta em uma pintura sem nenhum custo. Ela assumiu que o artista queria fazer a ação no espírito festivo. Ela se adiantou e enviou as cinzas da mãe para o endereço indicado pela artista. Mais tarde, ela percebeu que acabou de cair em uma farsa.

Suspeito, depois que Ide enviou as cinzas para a Geórgia (endereço compartilhado pelo vigarista), ela recebeu um e-mail alegando que as cinzas que ela havia enviado estavam na alfândega do Camboja. O correio pedia que Ide pagasse uma quantia de $ 3.576 (aproximadamente Rs 2.92.400) como taxa de liberação. Foi quando ela percebeu que havia sido enganada. Ide acabou informando a polícia sobre o ocorrido.

Outra mulher, Jocelyn Cronin, da Califórnia, afirmou que foi abordada por um artista semelhante. Mais tarde, foi confirmado que o vigarista pediu a Cronin que enviasse as cinzas de seu marido morto para a Geórgia. Ela também recebeu um e-mail semelhante pedindo a mesma quantia em extorsão.

A terceira vítima, Wendy Bailey, é do estado norte-americano do Alabama. Ela recebeu uma oferta muito semelhante do artista e ele afirmou que tudo o que precisava em troca era um alô. Mais tarde, ele pediu a Bailey que lhe pagasse $ 200 pelos suprimentos para completar a pintura. No entanto, Bailey recusou. O golpista então fez uma ameaça direta, alegando que enviaria as cinzas para o Camboja, após o que ela teria que pagar $ 1.000 para recuperá-las.

As cinzas estavam indo para um residente da Geórgia que não tinha ideia sobre o golpe ou sobre por que as cinzas estavam sendo entregues em sua porta. O homem de 62 anos alegou que queria devolver os pacotes, mas era muito caro para ele fazer isso.

A polícia não conseguiu identificar o golpista. O relatório foi transferido para o Federal Bureau of Investigation (FBI). O verdadeiro artista, que estava sendo representado pelo golpista, soube do golpe muito mais tarde.