Um novo lado do rei Charles III: ele estará ajudando a fazer “queijo rei” ecológico

Adepois de bater papo com a elite política de Berlim pela manhã, Rei Carlos III planeja ir para o interior da Alemanha para uma visita à tarde em uma fazenda orgânica, onde o monarca da Grã-Bretanha ajudará a fazer um queijo de cor laranja com uma marca de coroa.

“Ouvimos dizer que o rei é um grande amante de queijo”, Katja von Maltzanque com o marido administra a fazenda Brodowin 80 quilômetros (50 milhas) a nordeste da capital da Alemanha.

“Aproveitamos isso como uma oportunidade de fazer nossa própria criação para ele”, disse o agricultor à agência de notícias alemã dpa.

O Brodowin King é um queijo estilo Tilsiter infundido com suco de cenoura para dar “um pouco de doçura e uma cor laranja, como o cheddar britânico”, disse ela.

A visita de Charles destaca seu interesse e compromisso com as causas ambientais. Sua visita de três dias à Alemanha – sua primeira viagem ao exterior como monarca britânico – também incluiu uma recepção dedicada à construção de um mundo mais sustentável.

Durante a recepção no Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier Palácio Bellevue, ele se reuniu com ministros do governo, especialistas e representantes de grupos de defesa. Ele e Camilla, a rainha consorte, chegaram a Berlim na quarta-feira.

A fazenda Brodowin foi fundada em 1991 em um terreno que costumava fazer parte de uma cooperativa agrícola da Alemanha Oriental. A fazenda de 2.300 hectares (5.683 acres) produz vegetais, laticínios, linho e óleo de girassol, carne fresca e salsichas de acordo com rígidos padrões orgânicos. Quase toda a sua eletricidade é gerada no local por meio de um sistema de energia solar.

Na fazenda Brodowin, o rei britânico deve se encontrar com jovens estagiários e fazer um tour pela propriedade, que tem 160 vacas leiteiras, 300 cabras leiteiras e 1.800 galinhas. Von Maltzan e seu marido estão se preparando para acompanhar Charles durante todo o processo de fabricação do queijo.

Seu papel envolverá despejar a mistura de queijo em um molde e alisá-lo, informou o dpa. Os agricultores planejam produzir um total de cerca de 150 pães redondos de queijo, que terão que amadurecer por seis a oito semanas antes de estarem prontos para comer e vender.

Von Maltzan disse que é uma honra “que o rei tenha escolhido vir a Brodowin em sua primeira visita de estado” e também “uma declaração de agricultura orgânica e sustentabilidade”.

Charles, 74, que ascendeu ao trono após a morte da rainha Elizabeth II em setembro, deve ser coroado durante uma cerimônia de coroação em 6 de maio na Abadia de Westminster, em Londres.

Se estiver com disposição, terá um gostinho da experiência na quinta-feira. O chef confeiteiro da fazenda passou 2 semanas e meia criando um bolo de chocolate branco com gemas de açúcar em forma de coroa que será colocada na cabeça do rei na coroação.

Segundo von Maltzan, o bolo tem o tamanho certo.

“Teoricamente, ele poderia colocá-lo imediatamente”, disse ela.