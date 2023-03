Um ‘viajante do tempo’ prevê nosso futuro: Aliens conquistarão a Terra em 23 de março

Cgalinha George Wells publicou seu romance ‘The Time Machine’ em 1895, poucos poderiam saber as histórias que se seguiriam na sequência desse livro. Muitas fábulas e poucas realidades. Até a indústria cinematográfica tem ecoado essa ideia impossível com muitos filmes baseados nessa fantasia, a de poder viajar para frente ou para trás no tempo, sendo o filme dos anos 80 ‘De volta para o futuro’ uma das principais referências.

O que era difícil de imaginar há mais de 100 anos é que um ‘influencer’, que se autodenomina um viajante do tempo, pudesse afirmar categoricamente o que iria acontecer e, neste caso, tão cedo.

O nome deste ‘viajante do tempo’ é Eno Alaric, uma pessoa que afirma ser uma viajante do tempo e revelou em uma das redes sociais mais populares dos últimos anos (TikTok) que o futuro da raça humana está em perigo quando um grupo de alienígenas conquistará o planeta Terra. Em sua afirmação, ele também deu a data específica em que isso acontecerá, nada menos que em alguns dias, em 23 de março deste ano.

Uma história como a que ele conta não poderia deixar de ter um momento apocalíptico, algo que Eno também compartilhou com seus seguidores. Segundo sua revelação, apenas uma pequena parte dos habitantes de nosso planeta sobreviverá. E mais, esse fato será possível graças a outro alienígena (do bem) que será conhecido como ‘O Campeão’. Esta história contada por Eno aos seus mais de 200 mil seguidores foi revelado no passado dia 30 de dezembro, mas é agora que se tornou mais popular devido à proximidade do momento.

A raça humana em perigo

“Uma espécie alienígena muito hostil está vindo para retomar a Terra, não venceremos. Outro alienígena, cujo mundo foi destruído pelos hostis, salvará alguns de nós. Em 23 de março de 2023, cerca de 8.000 pessoas serão levadas para outro habitável planeta,” Eno indicou em seu post na rede social.

Como se fosse o roteiro de um filme apocalíptico de, por exemplo, zumbis, o viajante do tempo também revelou que esses 8.000 salvos serão selecionados com base em suas habilidades para conseguir salvar outros terráqueos. Enquanto isso acontece, seu pessimismo sobre o futuro do planeta fica evidente em seus comentários: “A Terra está à beira da destruição”.

A maioria, porém, zombou de sua previsão nos comentários.