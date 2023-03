Unesp divulga 2ª chamada do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) divulgou nesta segunda-feira, dia 13 de março, a lista de aprovados na 2ª chamada do resultado final do Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A nova relação de convocados está disponível no site da Vunesp, Fundação responsável pelo processo seletivo.

Conforme o cronograma, os convocados nesta 2ª chamada da Unesp, os convocados nesta 2ª chamada deverão realizar as matrículas até essa terça-feira, dia 14 de março. Essa primeira etapa da matrícula é online, deve ser feita no site da universidade.

Já a segunda etapa deve ser feita presencialmente. Portanto, posteriormente, os candidatos deverão apresentar de forma presencial, no endereço indicado pela universidade, os documentos exigidos para o registro acadêmico.

Ainda segundo o cronograma, a publicação da lista de aprovados em 3ª chamada está marcada para o dia 15 de março. Os convocados deverão realizar as inscrições até o dia 16 do mesmo mês.

Como foi o processo de seleção?

A universidade recebeu as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2023 no período de 3 a 7 de março. Puderam participar da seleção os estudantes que tem o Ensino Médio completo ou equivalente (ou que estão cursando) e que fizeram uma das edições Enem aceitas para fins de classificação.

De acordo com o edital, a classificação foi feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem. Para fins de classificação, a Unesp aceitou as notas das duas últimas edições do Enem. Nesse sentido, somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 ou Enem 2022 puderam realizar as inscrições.

A Unesp considerou as notas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UDESC divulga lista de candidatos convocados na 3ª e última chamada final do Vestibular de Verão 2023; saiba mais.