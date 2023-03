Unesp publica nova chamada do PS Unesp-Enem 2023

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou na tarde desta quarta-feira, dia 15 de março, a lista de aprovados na 3ª chamada do Processo Seletivo Unesp-Enem 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a nova relação de convocados para as matrículas por meio do site da Fundação Vunesp.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta 3ª chamada deverão realizar as matrículas até amanhã, dia 16 de março (quinta-feira). O procedimento de matrícula deve ser feito de forma virtual, no site da Vunesp, com o envio de todos os documentos solicitados no edital.

As listas de aprovados na 1ª e na 2ª chamadas foram divulgadas nos dias 8 e 13 de março, respectivamente, e as matrículas já foram recebidas virtualmente.

Posteriormente, os estudantes deverão apresentar de forma presencial, no endereço indicado pela universidade, os documentos exigidos para o registro acadêmico. Essa é a segunda etapa da matrícula e é obrigatória. A lista de documentos necessários está descrita no Manual do Candidato.

Enem-Unesp 2023

De acordo com o cronograma, a universidade recebeu as inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2023 no período de 3 a 7 de março. Somente os estudantes que tem o Ensino Médio completo ou equivalente (ou que estão cursando) e que fizeram uma das edições Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) aceitas para fins de classificação puderam realizar as inscrições nessa seleção.

Conforme estabelecido no edital, a classificação dos inscritos foi feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem. A Unesp aceitou o uso das notas das duas últimas edições do Enem. Nesse sentido, somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 ou Enem 2022 puderam participar.

O edital indica ainda que a Unesp considerou as notas das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Redação. A universidade não especificou o número total de vagas ofertadas na seleção.

Acesse o Manual do Candidato na íntegra para mais informações.

