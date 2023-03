Unesp publica resultado do PS Olimpíadas Científicas 2023

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) publicou nesta sexta-feira, dia 3 de março, o resultado do Processo Seletivo das Olimpíadas Científicas 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados em 1ª chamada por meio do site da Vunesp.

De acordo com o cronograma, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula até às 17h do dia 7 de março, próxima terça-feira. Os estudantes deverão apresentar todas as informações e documentos necessários para a matrícula.

A Unesp prevê a divulgação de uma 2ª chamada para o dia 8 de março, com recebimento das matrículas virtuais até o dia 10 seguinte. Já a 3ª chamada está prevista para 13 de março, com recebimento das matrículas até o dia 14 do mesmo mês.

Como foi a seleção?

Esse processo seletivo usou os desempenhos dos candidatos em olimpíadas científicas como forma de avaliação. Desse modo, puderam participar dessa seleção os estudantes que foram premiados em Olimpíadas de Conhecimento e em Competições Científicas ou modalidades similares.

No momento da inscrição, o candidato precisou anexar os documentos comprobatórios

de sua premiação e o seu Histórico Escolar do Ensino Médio ou documento equivalente. Os candidatos puderam escolher até duas opções de curso, com o envio de até, no máximo, dois documentos comprobatórios de premiação e/ou participação em olimpíada ou outra competição de conhecimento, sendo um para cada opção de curso.

A oferta total da Unesp é de 255 vagas em diversos cursos de graduação para a seleção de Olimpíadas Científicas. As oportunidades estão distribuídas entre cursos ministrados em Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Pres. Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, S. J. da B. Vista, S. J. do R. Preto, S. Vicente, Sorocaba e Tupã.

Confira o site da Vunesp para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp abre nesta sexta (3) o período de inscrição do Processo Seletivo 2023 via Enem; saiba mais.