Unesp publica resultado do Vestibular 2023 via Enem

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou na tarde desta quarta-feira, dia 8 de março, o resultado final do Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados em 1ª chamada por meio do site da Vunesp, Fundação responsável pela seleção.

De acordo com as orientações da Unesp, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas no período das 16h desta quarta-feira, dia 8 de março, até 18h do dia 10 de março, próxima sexta-feira.

As matrículas deverão ser feitas virtualmente, com o envio de todos os documentos solicitados. A primeira etapa da matrícula é online. Posteriormente, os candidatos deverão apresentar de forma presencial, no endereço indicado pela universidade, os documentos exigidos para o registro acadêmico.

Segundo o cronograma, a Unesp divulgará a 2ª chamada na próxima segunda-feira, dia 13 de março, com o recebimento de matrículas até o dia 14 seguinte. Já a publicação da lista de aprovados em 3ª chamada está marcada para o dia 15 de março. Os convocados deverão realizar as inscrições até o dia 16 do mesmo mês.

Como foi o processo de seleção?

Ainda conforme o edital, a classificação dos inscritos nessa seleção foi feita exclusivamente por meio do aproveitamento das notas do Enem. Para fins de classificação, a Unesp aceitou as notas das duas últimas edições do Enem. Desse modo, somente os estudantes que fizeram o Enem 2021 ou Enem 2022 puderam se inscrever nesse processo seletivo.

O Manual do Candidato estabeleceu ainda como pré-requisito ter certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente.

