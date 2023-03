Unespar recebe inscrições para Programa Paraná Fala Inglês

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas para a formação das turmas do 1º semestre de 2023 referentes ao Programa Paraná Fala Inglês (PFI). De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 27 de março de 2023.

De acordo com o edital do programa, podem compor as turmas do programa estudantes, docentes, agentes universitários e pessoas da comunidade interna da Unespar e das demais Instituições Estaduais de Ensino Superior (IEES) do Paraná que possam comprovar o vínculo.

A Unespar oferta através do Programa Paraná Fala Inglês diversas turmas de cursos de inglês com diferentes níveis. Desse modo, no momento da inscrição, os candidatos deverão passar por um teste de nivelamento. O objetivo do teste é alocar o candidato na série correta para o seu nível de inglês.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Vagas e resultados

O edital estabelece ainda que a Unespar está ofertando 300 vagas para cursos presenciais e on-line. As oportunidades estão distribuídas entre todos os campi da Unespar. Cada candidato poderá fazer até duas inscrições em cursos diferentes. No entanto, a carga horária máxima a ser cursada no semestre não poderá ultrapassar 90h.

A publicação do edital com a homologação das inscrições está prevista para o dia 28 de março. Os convocados para o preenchimento das vagas deverão realizar as matrículas entre os dias 4 e 10 de abril. De acordo com o calendário da Unespar, as aulas do programa terão início no dia 13 de abril.

Confira o edital na íntegra para mais informações.

