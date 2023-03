Unicamp realiza nova chamada do Vestibular 2023

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) publicou novas chamadas dos processos seletivos para ingresso de novos alunos neste ano letivo. Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados na 5ª chamada do Vestibular 2023 e as listas das 3ª chamadas do Enem-Unicamp e das Vagas Olímpicas.

Estão sendo convocados 151 candidatos no Vestibular Unicamp, 277 candidatos na modalidade Enem-Unicamp e 49 candidatos para as Vagas Olímpicas. As convocações estão disponíveis para consulta na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares).

De acordo com as orientações da Comissão, todos os convocados deverão realizar a matrícula não presencial no período das 9h às 17h do dia 6 de março, próxima segunda-feira. O procedimento deve ser feito online, com o número de inscrição, data de nascimento e a mesma senha utilizada na inscrição.

Sobre as seleções

O Vestibular Unicamp contou com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase aconteceu no dia 6 de novembro, enquanto as provas da 2ª fase foram aplicadas nos dias 11 e 12 de dezembro. Ao todo, a Unicamp está ofertando 2.540 vagas através do Vestibular 2023.

Para a modalidade Enem-Unicamp, a oferta da universidade foi de 639 vagas. De acordo com o edital, puderam participar da seleção somente os estudantes que fizeram as provas da última edição do Enem, o Enem 2022.

Conforme o edital da seleção de Vagas Olímpicas 2023, o processo seletivo contou com a oferta de 122 vagas. Puderam se inscrever para essa edição os estudantes de escolas públicas e privadas que são medalhistas ou tenham um ótimo desempenho em competições de conhecimento do Ensino Médio realizadas nos dois últimos anos.

Confira mais detalhes no site da Comvest.

