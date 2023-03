Unicamp recebe inscrições para a 39ª Olimpíada de Matemática

O Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Universidade Estadual de Campinas (Imecc-Unicamp) já abriu o período de inscrição para a 39ª edição da Olimpíada de Matemática da Unicamp (OMU). De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 6 de abril.

Conforme as orientações do Instituto, os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do site da OMU. Poderão participar da competição de conhecimento estudantes dos ensino fundamental (8º e 9º anos) e do ensino médio de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

Para participar é preciso formar uma equipe de três estudantes e um professor de matemática responsável. A equipe pode ser formada por estudantes de séries diferentes desde que estejam no mesmo nível e que pertençam à mesma escola.

Para realizar a inscrição, um professor ou aluno deverá preencher a ficha de cadastro da equipe. Para efetivar o cadastro, a equipe deve realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor varia de acordo com o tipo de escola. O valor da taxa de inscrição para equipes de escolas públicas é R$ 50. Para as escolas particulares, o valor da taxa é de R$ 150 por equipe.

De acordo com o regulamento da 39ª OMU, alunos de escolas públicas, cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O prazo para enviar a solicitação é 1º de abril.

Fases

A competição de conhecimento da Unicamp conta com três fases. As provas das duas primeiras fases ocorrem de modo virtual. Já a terceira e última fase acontece presencialmente na Unicamp.

Conforme o cronograma, a aplicação da primeira fase da OMU está prevista para acontecer no período de 18 a 24 de abril. Já as provas da segunda fase estão marcadas para o período de 23 a 29 de maio. Por fim, a aplicação da terceira fase, que será presencial, acontecerá no dia 2 de setembro.

Na última etapa, a Unicamp permite que os estudantes do nível médio façam uma prova individual, optativa. Os estudantes que obtiverem bom desempenho poderão pleitear vagas em cursos de graduação da Unicamp sem precisar passar pelo vestibular tradicional.

