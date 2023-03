Unifimes Mineiros divulga período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023/2

O Centro Universitário de Mineiros (Unifimes Mineiros) publicou o edital de abertura do Vestibular de Medicina 2023/2 com as principais datas. De acordo com o documento, a instituição está ofertando 60 vagas para ingresso de novos alunos no curso de Medicina no 2º semestre letivo de 2023.

O cronograma do edital indica que o período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2 será das 10 horas do dia 20 de março às 23h59 do dia 25 de maio de 2023.

As inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Vunesp, fundação responsável pelo processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Processo de seleção

Esse processo seletivo contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e provas presenciais. No momento da inscrição o candidato deverá indicar a modalidade através da qual deseja participar do Vestibular de Medicina 2023/2.

Segundo o edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 320,00 para a seleção via Enem, enquanto o valor da taxa para as provas presenciais é de R$ 450,00.

Os candidatos que optarem pelo aproveitamento das notas do Enem poderão se inscrever com as notas das edições do exame ocorridas entre 2019 e 2022. O candidato que indicar ter prestado mais de uma edição do Enem terá as notas consideradas do ano que resultar no melhor desempenho.

Provas

Ainda conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 18 de junho e será no período da tarde, das 14h às 19h. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir do dia 7 de junho no site da Vunesp.

De acordo com o cronograma, o exame contará com três provas que abarcarão os conteúdos referentes ao Ensino Médio, com a seguinte composição:

Prova I : 8 questões dissertativas de Química e Biologia;

: 8 questões dissertativas de Química e Biologia; Prova II : 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física;

: 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física; Prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas e resultados

Do total das vagas ofertadas pela Unifimes Mineiros, 10 estão direcionadas para a seleção via Enem, enquanto outras 50 são para a modalidade tradicional, com a aplicação de provas.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de classificados para ingresso no 2º semestre de 2023, está prevista para o dia 7 de julho. Os convocados na 1ª chamada deverão realizar as matrículas de forma presencial, no Campus Mineiros, nos dias 10 e 11 de julho.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

