UNILAB divulga resultado do PS do curso de Computação e Informática EaD

A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) publicou o resultado final do Processo Seletivo para o curso de graduação em Computação e Informática ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados em 1ª chamada por meio do site da instituição.

De acordo com as orientações da UNILAB, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar a pré-matrícula de forma virtual. O procedimento deverá ser feito meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível neste link, no período das 8h do dia 20 de março às 16h do dia 21 seguinte.

Os formulários e a lista de documentos necessários para a pré-matrícula podem ser acessados por meio do site do Sisure.

Como foi a seleção?

Conforme estabelecido por meio de edital, a classificação dos candidatos foi feita por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A UNILAB aceitas as notas obtidas nas edições do exame ocorridas entre 2017 e 2022.

Para fins de classificação, a universidade considerou as notas da prova de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o indicado no edital, a oferta total da UNILAB para esse Processo Seletivo foi de 150 vagas para ingresso de novos alunos na graduação em Computação e Informática. Houve reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência e para pretos, pardos e indígenas. O número de vagas para cada categoria variou de acordo com o polo.

Nesse sentido, os estudantes que optaram por concorrer às vagas reservadas segundo determinam as Ações Afirmativas deverão comprovar adequação aos critérios para garantir a vaga.

Apesar de ser EaD, o curso conta com alguns encontros presenciais para a realização de atividades avaliativas. As vagas ofertadas pela UNILAB estão distribuídas entre três polos de apoio presencial: Sobral (Recife) – 45 vagas; Redenção (Recife) – 60 vagas; Catu (Ceará) – 45 vagas.

Acesse o site da UNILAB para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEM divulgou as principais datas do Vestibular de Inverno 2023 e do Vestibular de Verão 2024; saiba mais.