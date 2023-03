UNILAB recebe inscrições para 150 vagas em graduação em Computação e Informática

A Universidade da Integração da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) está com inscrições abertas para processo seletivo do curso de graduação em Computação e Informática ofertado na modalidade de Educação a Distância (EaD). Ao todo, a UNILAB está ofertando 150 vagas ingresso nessa graduação.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível na página do Sisure. Conforme o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 15 de março, próxima quarta-feira. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Processo seletivo

Ainda conforme indicado no edital, a classificação dos inscritos será feita por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aceitas as notas obtidas nas edições do exame ocorridas entre 2017 e 2022.

Desse modo, no momento da inscrição, além dos dados pessoais, o candidato deverá informar qual edição do Enem deseja usar para fins de classificação (número de inscrição do exame) e o campus para o qual deseja se inscrever.

O edital estabelece ainda que a UNILAB irá considerar as notas da prova de Redação, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.

Vagas e resultados

Apesar de ser ministrado a distância, o curso conta com alguns encontros presenciais para a realização de atividades avaliativas. As vagas ofertadas pela UNILAB estão distribuídas entre três polos de apoio presencial:

Sobral (Recife) – 45 vagas;

Redenção (Recife) – 60 vagas;

Catu (Ceará) – 45 vagas.

Dentre as 150 vagas ofertadas, a universidade reserva 50% para o cumprimento das Ações Afirmativas, que contempla estudantes de escolas públicas, pessoas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final está prevista para o dia 17 de março. Na mesma data, a UNILAB deve divulgar orientações para as matrículas.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

