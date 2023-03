Unimed Vale dos Sinos OFERECE EMPREGOS; Confira!

A Unimed Vale dos Sinos, hospital que faz parte de um grande sistema de cooperativas, que visa o cuidado por meio da atenção integral ao paciente, está com novas oportunidades de emprego abertas no estado do Rio Grande do Sul. Dito isso, antes de falar mais sobre a rede, confira a lista de cargos abertos:

Assistente Administrativo de Compras – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Assistente de Estoque – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Assistente de Farmácia – Novo Hamburgo – Efetivo;

Assistente de Recepção – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Assistente Prestadores – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Atendente de Nutrição (Copeira) – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Exclusivo PCD – Novo Hamburgo – RS;

Auxiliar de Climatização – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Cozinha – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar Financeiro – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Auxiliar Fiscal – Temporário – Novo Hamburgo – RS;

Costureiro(a) – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Eletricista – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Enfermeiro(a) – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Nutricionista Assistencial – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Programador Júnior – Novo Hamburgo – RS e Remoto – Efetivo;

Técnico(a) de Enfermagem – Novo Hamburgo – RS – Efetivo;

Técnico Prevenção de Incêndios I – Novo Hamburgo – RS – Efetivo.

Mais sobre a Unimed Vale dos Sinos e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Unimed, é válido ressaltar que é a maior rede de assistência médica do Brasil, presente em 84% do território nacional. O Sistema nasceu com a fundação da Unimed Santos (SP) pelo Dr. Edmundo Castilho, em 1967, e hoje é composto por 351 cooperativas médicas, que prestam assistência para mais de 20 milhões de clientes.

Falando especificamente da Unimed Vale dos Sinos, conta com uma estrutura inovadora e em expansão, com mais de 1.800 colaboradores, que têm como propósito o cuidado com as pessoas, sempre em busca de saúde e bem-estar.

