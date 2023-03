Uninta abre período de inscrição para o Vestibular de Medicina 2023/2

O Centro Universitário Inta (UNINTA) está com o período de inscrição aberto para o Vestibular de Medicina para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. Ao todo, estão sendo ofertadas 90 vagas, sendo 50 oportunidades para o campus Sobral e 40 vagas para o campus Itapipoca.

Os interessados deverão realizar as inscrições por meio do site do UNINTA. De acordo com a instituição, o valor da taxa de inscrição é de R$ 800,00 (oitocentos reais). É necessário realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido para efetivar o cadastro.

Seleção via Enem

Poderão participar do processo seletivo os estudantes que já concluíram o Ensino Médio e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o Centro Universitário, a classificação dos candidatos será feita exclusivamente por meio das notas do Enem. Portanto, é necessário ter feito uma das edições do exame a partir de 2010.

Ciclos avaliativos

Além disso, o processo seletivo prevê ainda oportunidades de ingresso através dos ciclos avaliativos, independentes entre si, onde será considerada a média aritmética simples mais alta das notas de Enem dos candidatos para a classificação, em cada entrada.

Conforme o cronograma da UNINTA, para Sobral e Itapipoca serão quatro ciclos avaliativos (períodos de ingresso):

1º Ciclo Avaliativo – até dia 02 de abril de 2023.

2º Ciclo Avaliativo – até dia 07 de maio de 2023.

3º Ciclo Avaliativo – até dia 04 de junho de 2023.

4º Ciclo Avaliativo – até dia 09 de julho de 2023.

