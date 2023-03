A UNIPÊ deu início às suas atividades em 1971 é especializada em entregar uma educação de qualidade e excelência. Para continuar sendo referência em seu segmento, a empresa abriu novas vagas de empregos pelo Brasil. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

UNIPÊ divulgou vagas de emprego em João Pessoa; veja os cargos

A UNIPÊ é a única instituição privada a conquistar conceito 5 pelo MEC. Trata-se de uma companhia que vem crescendo diariamente e busca entregar qualidade e excelência, visando o crescimento e desenvolvimento de todos os seus, além de ser reconhecida pela contribuição para o desenvolvimento da educação do Brasil e da Paraíba.

A companhia oferece diversos benefícios, além de um salário fixo e um ambiente de trabalho dinâmico e familiar a todos os seus colaboradores. Confira, a seguir, as oportunidades disponíveis e tudo referente ao processo seletivo.

Técnico de Laboratório – João Pessoa/PB;







Banco de Talentos – Paraíba;







Oportunidades Exclusivas para PCD – Paraíba;







Coordenador ADM de Pós Graduação – João Pessoa/PB;







Estágio na área de Audiovisual – Paraíba;







Professor assistente de TI – João Pessoa/PB;







Desenvolvedor Full Stack II – João Pessoa/PB.

Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Os participantes interessados em realizar a inscrição, participar do processo seletivo e se tornar um colaborador, podem acessar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente às vagas , além de um link onde o candidato poderá acessar e cadastrar um currículo atualizado para a companhia analisar.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.