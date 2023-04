Unirg abre período de inscrição do Vestibular de Medicina 2023/2

A Universidade de Gurupi (Unirg) abriu o período de inscrição para o Vestibular de Medicina para ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano. De acordo com o cronograma, os interessados deverão realizar as inscrições até o dia 27 de abril. O valor taxa de inscrição é de R$ 350.

Conforme as orientações da instituição, as inscrições devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Unirg. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Vestibular de Medicina

Ainda de acordo com o edital, a classificação dos inscritos será feita por meio do desempenho obtido pelos candidatos na prova aplicada pela própria universidade. Segundo o edital, a aplicação das provas está marcada para o dia 14 de maio e será no período da tarde, das 8h às 12h.

Haverá locais de prova nos municípios de Gurupi (TO), São Paulo (SP) e Marabá (PA). No entanto, caso não haja número mínimo de inscritos nas demais cidades, a avaliação ocorrerá apenas em Gurupi. Os candidatos poderão consultar os locais de prova a partir de 12 de maio.A

Além dessa modalidade tradicional de seleção, a universidade permite o ingresso de novos alunos por meio do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Nesse caso, não é preciso realizar novas provas.

Vagas oferecidas

Conforme o edital, ao todo, a Unirg está ofertando 60 vagas para o próximo semestre. O curso é ofertado no período integral. O valor da mensalidade é de R$ 5.653,68, a partir do primeiro período, com 8% de desconto pontualidade para pagamento.

O edital estabelece ainda que, ao todo, 80% das vagas são destinadas a Ampla Concorrência, 10% são para candidatos inscritos na Cota Enem, e 10% para Cota/Escola Pública. É possível se inscrever, concomitantemente nas três modalidades. O candidato inscrito, exclusivamente, pela cota/Enem não precisará realizar a prova.

A publicação do resultado final, com a lista de convocados em 1ª chamada, está prevista para o dia 5 de junho. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 6 e 7 seguintes.

