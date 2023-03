Universidade Federal de Campina Grande realiza oficina FelizCidade em Penedo

Atividade é parte do processo direcionado para a rede de Cidades Criativas, da Unesco

A Prefeitura de Penedo está se empenhando para incluir o município no programa Cidades Criativas, da Unesco. O plano de trabalho prevê, entre outros investimentos, ações conjuntas com cidades do Brasil que já fazem parte da rede mundial, entre elas Santos-SP e Campina Grande-PB.

Com o município paulista, o governo Ronaldo Lopes já formalizou termo de cooperação mútua para o setor audiovisual. Entre as 12 cidades brasileiras aprovadas pela Unesco, Santos é a única na área de cinema e Penedo se habilita para entrar no seleto grupo, seguindo a mesma trilha da sétima arte.

O passo mais recente do processo e suas diferentes etapas coordenadas por grupo gestor penedense proporcionou uma oficina do programa FelizCidade em unidade de ensino da rede pública municipal.

A ideia é da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e visa estimular o aprendizado de linguagem básica de programação para computadores, reforçando conceitos positivos sobre qualquer área da sociedade.

Em Penedo, o foco foi direcionado à educação patrimonial. Com os computadores adquiridos na gestão Ronaldo Lopes para todas as escolas da Semed, estudantes da Escola Municipal Santa Luzia utilizaram os chromebooks de forma inovadora.

“Nós utilizamos uma plataforma de programação para incentivar crianças e adolescentes, trabalhando com conceitos básicos e código aberto de jogos no estilo ‘pong’, orientando para que desenvolvam sozinhas, com nosso acompanhamento”, explica Davvi Duarte sobre as atividades realizadas na sexta-feira, 10, e no sábado, 11.

Instrutores da oficina FelizCidade, Davvi e Denilson cursam Ciência da Computação na Universidade Federal de Campina Grande, única cidade brasileira aprovada para a rede Cidades Criativas no segmento Artes Midiáticas.

Entre os estudantes da Escola Santa Luzia, Pablo Wagner apresentou os melhores resultados e ganhou um headset. Mais do que um prêmio, o adolescente ganhou em conhecimento na área de programação, campo de trabalho com oportunidades abertas para quem já sabe e quem quer aprender.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves