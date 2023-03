Usman Nurmagomedov quer desafios como Islam Makhachev enfrentou Alexander Volkanovski

Usman Nurmagomedov assistiu seu companheiro de equipe e amigo próximo, Islam Makhachev, batalhar em uma luta extremamente dura contra Alexander Volkanovski apenas algumas semanas antes de sua própria defesa de título no Bellator 292.

O confronto campeão x campeão no UFC 284 serviu como a primeira defesa do título dos leves do UFC de Makhachev, mas também foi a mais dura que ele foi pressionado por um oponente durante sua seqüência de 12 vitórias consecutivas. Nada foi fácil para Makhachev naquela noite, mas ele ainda encontrou uma maneira de vencer por decisão unânime e manter o título.

“Foi uma grande luta, a luta mais competitiva em toda a carreira do Islã, mas sem essa competição não há crescimento”, escreveu Nurmagomedov sobre a vitória de Makhachev no Instagram.

Ao se aproximar de sua primeira defesa de título contra o ex-campeão do UFC Benson Henderson na sexta-feira, Nurmagomedov não enfrentou o mesmo tipo de adversidade. Ele passou por cima de todos os adversários que enfrentou no caminho para o campeonato Bellator.

Depois de derrotar seus três primeiros oponentes na promoção, Nurmagomedov ganhou uma decisão desequilibrada sobre Patricky Pitbull para reivindicar seu título em novembro passado. Enquanto ele está sempre feliz em obter vitórias dominantes, Nurmagomedov quer eventualmente ser levado ao seu limite, assim como Makhachev enfrentou em sua luta com Volkanovski.

“Acho muito importante ter novos desafios constantemente”, disse Nurmagomedov ao MMA Fighting. “Ter algum novo limiar para cruzar. Porque se você lutar contra os caras que são fáceis de vencer, sim, isso é bom para o seu histórico, mas não está ajudando muito a crescer como profissional [fighter].

“Então é sempre bom entrar em águas profundas, ter caras desafiadores e competir com caras de ponta.”

A luta de Nurmagomedov com Henderson não apenas serve como sua primeira defesa de título, mas também é uma das quatro primeiras lutas a abrir o Grande Prêmio dos Leves do Bellator. O cinturão do campeão está em disputa toda vez que ele disputa o torneio, o que significa que Nurmagomedov pode acabar defendendo o cinturão três vezes até a final.

Embora Nurmagomedov não tenha passado muito tempo olhando para os futuros adversários, ele está legitimamente animado com as dificuldades que certamente enfrentará nas próximas três lutas.

“Definitivamente, este torneio será um grande avanço”, disse Nurmagomedov. “Para ser sincero, não estou prestando muita atenção [the other fighters in the Grand Prix]. Estou apenas prestando atenção em um oponente de cada vez.”

Em sua próxima luta, Nurmagomedov enfrenta o ex-campeão peso leve do UFC Henderson, que já é um dos veteranos mais experientes contra o russo de 24 anos.

Verdade seja dita, Nurmagomedov admitiu que não estava tão familiarizado com as façanhas de Henderson quando o americano era considerado o melhor peso leve do esporte, embora ele definitivamente aprecie os elogios que seu oponente conquistou.

“Ao crescer, eu não tinha computador ou smartphone, então não tinha acesso à internet”, explicou Nurmagomedov. “Eu assisti algumas de suas lutas, alguns clipes bem pequenos, então eu estava ciente dele. Eu vi algumas de suas coisas. Eu sabia que ele era um grande lutador. Definitivamente, eu o conhecia, mas não sabia muito sobre seu estilo.

“Fiquei animado no sentido de que ele era um grande nome. Lutar com ele com certeza vai ser um bom adversário na minha especialidade, uma das pessoas que lutei nesse sentido, é um bom adversário para se ter”.

Resta saber se Henderson apresentará o tipo de desafio que Nurmagomedov está buscando, mas o campeão está pronto para o que vier pela frente na sexta-feira. Se há alguma adversidade sobre a qual Nurmagomedov foi questionado na preparação para esta luta, é o fato de que seu primo e técnico de longa data, Khabib Nurmagomedov, não estará em seu corner.

O lendário peso leve do UFC deu um passo atrás de treinar e lutar contra lutadores para passar mais tempo em casa com sua família e se concentrar em negócios fora do MMA. Por mais que a ausência de Khabib sirva como uma pergunta a Nurmagomedov, ele prometeu que seu primo sempre estará ao seu lado – mesmo que não esteja na arena.

“Khabib não estava presente na minha última luta, então não diria que é a primeira vez, além disso, já tive outras lutas sem ele nas curvas antes”, disse Nurmagomedov. “Estamos sempre em contato.

“Acabamos de nos comunicar hoje. A gente sempre discute as coisas, a preparação, os treinos, também com o meu atual treinador. Ele sempre ajuda, ele meio que dá seus insights e conselhos em termos de estratégia. Ele está sempre envolvido.”