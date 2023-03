USMNT interino HC Anthony Hudson fica do lado de Gio Reyna dentro e fora do campo

USMNT treinador interino Anthony Hudson fez o seu apoio para gio reyna evidente dentro e fora do campo na segunda-feira, no Exploria Stadium, quando o time chegou à Liga das Nações da CONCACAF fase eliminatória com vitória por 1 a 0 sobre O salvador.

Reyna, 20, jogou 136 dos 180 minutos possíveis sob o comando de Hudson depois de não ver o campo no Copa do Mundo FIFA de 2022 no Catar devido a diferenças com o então treinador principal Gregg Berhalter.

ARQUIVO: US Soccer revela investigação envolvendo o técnico do USMNT, Berhalter

Hudson, 42, disse em sua coletiva de imprensa pós-jogo que Reyna está pronto para superar o drama causado por seus pais.

claudio reinaex-capitão da USMNT e esposa Danielle vazou um relatório sobre violência doméstica na casa de Berhalter.

futebol americano ainda está investigando as reivindicações e confirmou que legalmente não precisam recontratar Berhalter se ele for considerado inocente de qualquer delito.

Anthony Hudson elogia Gio Reyna

Hudson garantiu que estava satisfeito com o desempenho de Reyna e quer dar a ele mais tempo de jogo para melhorar a química em campo com os companheiros de equipe.

Na verdade, Reyna foi um dos poucos jogadores que Hudson manteve como titular contra El Salvador após a goleada por 7 a 1 sobre Granada, um sinal de confiança na jovem estrela.

“Desempenho geral do Gio, achei muito bom“, disse Hudson. “Não tivemos o melhor dos primeiros tempos, mas achei que ele mostrou flashes de ser nossa maior ameaça de ataque. E depois no segundo tempo, a mesma coisa. … Esses jogos da CONCACAF em que você joga no meio-campo adversário e não tem muito espaço entre a zaga e o meio-campo, pode dificultar.

“Mas nós acreditamos nele, como claramente ele tem talento e você vê esta noite algumas das coisas que ele faz. Ele provavelmente precisa de mais alguns jogos em seu currículo. Tyler Adams não estar aqui afeta isso. Ele é alguém que teria sido perfeito lá. Mas ouça, estamos satisfeitos com ele. Estamos satisfeitos com o que ele fez. Estamos muito, muito satisfeitos com a forma como ele está treinando esta semana. E, você sabe, acho que estamos todos em uma posição em que nós só queremos continuar olhando para frente.”

Haverá um clássico da CONCACAF na Liga das Nações?

USMNT, atual campeão da Liga das Nações, está de volta à Final Four ao lado de México.

Os outros dois semifinalistas serão definidos terça-feira em batalhas entre Costa Rica e Panamáe Canadá contra Honduras.

Se o USMNT e o México não se enfrentarem neste torneio, os torcedores ainda poderão desfrutar de uma das maiores rivalidades do esporte, ainda que em um amistoso.

Um concurso de exibição entre México e USMNT está agendado para 19 de abril em Glendale, Arizona. “Os três” vai tentar acabar com uma derrapagem de quatro jogos contra o “Estrelas e listras” em solo americano.