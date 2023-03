USP oferta 300 vagas em curso de extensão gratuito na área da Educação

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou a oferta de 300 vagas em curso de extensão gratuito na área da Educação. O curso intitulado “Escolas 2030 – Educação Integral e Transformadora – Extensão Universitária – Jornada de Formação de 2023” será ofertado totalmente a distância.

De acordo com o cronograma divulgado, as inscrições serão abertas no dia 15 de março, próxima quarta-feira. Os interessados deverão realizar as inscrições de forma virtual, exclusivamente por meio do preenchimento de formulário eletrônico, disponível no site da USP.

As inscrições são gratuitas e serão recebidas até as 23h59 do dia 7 de abril. De acordo com o programa, as inscrições desse curso não são por ordem de chegada, de modo que todas as inscrições realizadas durante o período de inscrições serão aceitas no sistema.

Poderão realizar as inscrições nesse processo seletivo profissionais de organizações educativas (escolares e não-escolares) e de órgãos gestores de redes escolares do Brasil participantes do programa Escolas2030. Desse modo, é pré-requisito ter graduação na área da Educação.

O curso de extensão terá duração total de 146 horas e o início das aulas está previsto para o dia 13 de abril. O curso ofertado pela Faculdade de Educação da USP tem como objetivo:

“Propiciar espaços de investigação, debate e intercâmbio entre organizações educativas (escolares e não-escolares) e órgãos gestores de redes escolares participantes do programa Escolas2030, na forma de uma comunidade de aprendizado coletivo, cujo foco é o apoio na promoção das iniciativas de educação integral e transformadora”.

Conforme indicado no site Apolo, plataforma através da qual o curso será ministrado, a seleção dos inscritos será feita por meio de sorteio público. De acordo com o cronograma, o sorteio será feito pelo sistema Apolo no dia 11 de abril. No dia 12 seguinte, a Faculdade de Educação divulgará a lista de selecionados para o preenchimento das vagas.

