Vadim Nemkov vs. Yoel Romero, Sergio Pettis vs. Patricio Pitbull lidera o Bellator 297

Duas lutas pelo título, incluindo um confronto campeão contra campeão, serão a atração principal do Bellator 297 em 16 de junho em Chicago.

Na luta principal, Vadim Nemkov defenderá seu cinturão dos meio-pesados ​​contra o ex-desafiante ao título do UFC Yoel Romero, enquanto Sergio Pettis fará seu tão esperado retorno à ação ao dar as boas-vindas ao rei dos penas do Bellator, Patricio Pitbull, até 135 libras, onde enfrentarão o título do peso galo indo para ganhar.

Funcionários do Bellator confirmaram a notícia ao MMA Fighting na segunda-feira, após um relatório inicial da NBC Chicago.

A previsão inicial era que Nemkov x Romero acontecesse em fevereiro, mas o campeão russo não conseguiu competir tão rapidamente depois de defender seu cinturão com uma vitória sobre Corey Anderson apenas dois meses antes.

Agora Nemkov está pronto para lutar novamente e enfrentará Romero enquanto o medalhista de prata olímpico no wrestling busca seu primeiro título desde que assinou com o Bellator no final de 2020.

Quanto ao evento co-principal, Pettis tentará defender seu título peso galo pela primeira vez desde a conquista do cinturão em 2021. Uma lesão forçou Pettis a sair do Grande Prêmio Peso Galo do Bellator, com Raufeon Stots e Patchy Mix ainda competindo por um interino título com luta marcada para o dia 22 de abril.

No geral, Pettis venceu suas últimas cinco lutas consecutivas, incluindo três vitórias consecutivas desde que se juntou ao elenco do Bellator na agência livre após um longo período no UFC.

A luta também servirá como uma oportunidade histórica para Pitbull, que busca se tornar o primeiro lutador na história do Bellator a conquistar títulos em três divisões diferentes. Pitbull ainda detém o título dos penas do Bellator depois de vencer o cinturão dos leves do Bellator com uma vitória por nocaute sobre Michael Chandler em 2019.

Pitbull acabou abrindo mão do título pouco mais de dois anos depois, mas agora ele tentará adicionar o campeonato peso-galo ao seu currículo quando enfrentar Pettis em junho.

O card acontecerá na Wintrust Arena, que serve de esperança para os times de basquete da Universidade DePaul, bem como para o Chicago Sky da WNBA.