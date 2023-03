Vai Mudar De Casa? Veja 6 Problemas Que Podem Ser Evitados Durante A Mudança

Por Bruna Bozano

Todo mundo que vai passar por uma mudança de endereço quer que tudo ocorra sem problemas, mas se você não fez a preparação e a pesquisa antes do dia “D”, há uma chance de que você esteja rumando para uma jornada muito estressante.

Alguns inconvenientes muito comuns podem ser evitados e abaixo, listamos como você pode se prevenir para conseguir realizar uma mudança tranquila:

1. O tamanho do caminhão

Quando um caminhão de mudança é muito pequeno, isso significa mais viagens de ida e volta, atrasando seus horários e possivelmente gerando mais custos.

As chances de algo dar errado em múltiplas viagens é exponencialmente maior do que quando se leva toda a mudança de uma só vez.

Mesmo em casos em que o preço seja bastante diferente, contratar uma empresa de mudança que possa transportar todos os itens ao mesmo tempo vale a pena.

Em alguns casos, é possível até fazer um crediário com a transportadora e pagar as parcelas no carnê, sob juros simples , garantindo que um caminhão espaçoso e seguro realize a mudança.

Fogões , geladeiras e máquinas de lavar são alguns itens de casa que ocupam muito espaço e é preciso se certificar de que o caminhão seja capaz de carregar tudo de forma organizada (nada de ficar empilhando uma coisa sobre a outra).

2. O acesso ao imóvel

Você conhece sua casa melhor do que ninguém.

Se for difícil estacionar em uma rua principal movimentada ou constantemente patrulhada por guardas de trânsito, é provável que você tenha um problema.

Fazer com que sua equipe de mudanças caminhe por muito tempo com sua mobília pesada não é uma opção – levará muito mais tempo e você provavelmente será cobrado por esse tempo extra. Também é provável que você tenha uma equipe muito infeliz.

Cuide do estacionamento com antecedência!

Se você acha que haverá um problema para estacionar, pergunte aos seus vizinhos se eles se importam de serem bloqueados ou de usar o espaço durante o horário em que você estará carregando.

Não se esqueça que isso também se aplica ao descarregamento na outra ponta!

Certifique-se de que o acesso à propriedade é fácil e que alguém está à espera da transportadora com as chaves!

3. Montagens, Instalações e Serviços Extras

É importante ter clareza sobre o que você está pagando para a empresa ou profissional que realizará sua mudança.

Os serviços extras como embalagem, desmontagem ou remontagem de itens, desembalagem ou fornecimento de materiais de embalagem podem ser (e provavelmente serão) cobrados à parte.

É desagradável ser cobrado por valores que você não esperava, mas isso pode ser evitado planejando e sendo claro sobre o que você espera de sua equipe de mudanças.

4. Caixas

Você disse adeus ao antigo lugar, começou a descarregar suas caixas e a única coisa que realmente precisa para continuar? Um café e alguma coisa para “beliscar”.

O problema? Você não consegue se lembrar em qual caixa você colocou a chaleira (entre outras coisas).

Para evitar esse tipo de problema, procure embalar os itens de casa de uma forma que faça sentido para a utilização.

Em uma caixa, você pode colocar chaleira, garrafa térmica, filtros, louças inquebráveis, colheres de chá, açucareiro e outros itens que tenham relação com o momento do café.

Em outra, coloque a frigideira de ferro , a panela de pressão, a assadeira mais utilizada, as colheres de pau, conchas, pegadores, talheres e outros itens utilizados para cozinhar almoço e jantar.

Receptores de satélite, controles remotos, vídeo-games e outros itens de tecnologia devem ser guardados juntamente com a fiação, extensões, tomadas extras (os famosos benjamins) e pilhas.

As caixas não devem ser organizadas apenas por semelhança, mas por lógica de uso.

Você não precisa abrir uma caixa só de fios e extensões para poder ligar uma televisão, por exemplo.

Importante: Os pequenos bens de valor não devem ser enviados em uma caixa com a mudança. Todo tipo de joia, seja com um enorme diamante ou apenas uma corrente banhada a ouro , deve ser carregada consigo, antes mesmo de qualquer pessoa adentrar à casa.

5. Sujeira ou danos à propriedade

Todo aquele movimento para dentro e para fora, pendurando, despendurando, instalando e removendo móveis, pode acabar causando danos, tanto ao imóvel que está sendo deixado quanto ao novo que será habitado.

Para evitar esse tipo de problema, pergunte à sua equipe de mudanças quais itens de proteção eles possuem. Eles podem cobrir o chão para manter os tapetes limpos ou ter um plano de ação para dias de chuva.

Embrulhe todos os seus itens com cuidado e desmonte o máximo que puder com antecedência para não ficar tentando forçar algo através de uma porta que simplesmente não abre.

Se ocorrerem danos, sejam móveis, pisos ou eletrodomésticos, tire fotos assim que acontecer. Não espere muito para falar com a equipe de mudanças sobre isso, pois quanto mais demorada for a comunicação, menor a chance de ressarcimento.

6. Estrutura

Aqui temos o calcanhar de aquiles do pós mudança.

Casas que ficam fechadas por muito tempo podem esconder segredos terríveis.

Canos rachados, fiação antiga, cupim e goteiras podem estar silenciosamente esperando pelo novo morador.

Antes de fazer a mudança, certifique-se de utilizar a estrutura da casa por pelo menos um dia (preferencialmente, de chuva), para testar torneiras, descargas, energia elétrica, vazão dos ralos e escoamento de calhas.

Verifique se a rua não tem problema de alagamentos e se não há pontos de coleta de lixo muito próximos às bocas de lobo e à entrada de casa. Isso pode evitar problemas de entupimentos de galerias que levem seu quintal a ficar totalmente alagado e causar muitos transtornos.

Por último, mas não menos importante…

A principal forma de evitar problemas é escolher uma equipe de mudanças altamente experiente e recomendada. Passar um tempo lendo avaliações ajudará você a tomar uma decisão informada.

Certifique-se de fazer perguntas antes de realizar a contratação e caso não se sinta completamente seguro, não feche negócio.

Preço não deve ser o fator determinante. Lembre que o barato pode sair caro e escolha com paciência e sabedoria.

