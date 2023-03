Vai ter concurso da Polícia Federal em 2023? Veja o que diz o órgão

A carreira pública é o chamariz de muitas pessoas que desejam ingressar em um serviço que proporciona estabilidade, dentre outros benefícios.

Além disso, existem inúmeros concursos públicos realizados anualmente, logo que de maneira geral, são grandes portas de entrada.

Para os concurseiro de plantão, o concurso da Polícia Federal para esse ano está sendo esperado. Por isso, veja abaixo todas as informações a respeito dele.

Sobre a Polícia Federal

A Polícia Federal é uma instituição que promove o policiamento tanto aeroportuário, como também de fronteiras.

Sendo assim, as suas práticas policiais têm diversos objetivos. Dentre eles, deter a propagação do crime nessas regiões, apurar infrações penais, prevenir a ação de tráfico ilícito e também em outras áreas, através do cumprimento de mandados.

Assim, ela é uma das polícias mais importantes do Brasil. Para ingressar na Polícia Federal, só é possível ao se candidatar por meio das provas de concurso público. Além disso, dependendo dos cargos, podem ocorrer o teste de aptidão física e avaliação de títulos, aliás modalidades eliminatórias.

Quais são as carreiras possíveis de ingressar no concurso da Polícia Federal?

Então, as carreiras possíveis de ingressar na polícia federal incluem a área policial, como trabalhar como policial e delegado. Aliás, que é o anseio de muitas concurseiros que fazem a prova para a instituição. Afinal, ao ingressar na PF, um dos maiores atrativos é o salário alto logo em início de carreira.

No entanto, ela não se limita a essa área e também é possível ingressar na área administrativa. Nesse caso, o concurso da PF para este campo, pode se destinar para inúmeros cargos de nível superior. Além disso, ainda contempla o Agente Administrativo, onde o candidato deve ter o Ensino Médio completo.

A remuneração inicial para nível superior é de aproximadamente 5.559,67 reais. Enquanto, o salário inicial para os cargos a nível médio está em torno de 4.746,16 reais. Vale dizer que ambos os valores já estão com o auxílio alimentação de 458 reais somados.

As disciplinas cobradas no concurso da polícia federal para Agente Administrativo são compostas por conhecimentos básicos. Assim, é possível encontrar as questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades, Raciocínio Lógico, Direito Administrativo e Constitucional.

Enquanto, nos conhecimentos específicos há matérias como Noções de Administração Pública, Noções de Arquivologia, Legislação Aplicada à Polícia Federal, Noções de Administração De Recursos Materiais, Financeira e Orçamentária e de Gestão de Pessoas nas Organizações.



Vai ter concurso da Polícia Federal em 2023? Veja o que diz o órgão. Foto: Reprodução

Ao todo são 120 questões na prova objetiva. No entanto, diferente dos exames realizados para o cargo de agente de polícia, não há cobrança de provas discursivas nem teste físico.

Vale dizer que essas informações foram tiradas dos editais anteriores, mas pode haver alguma alteração no próximo. E por falar em futuro edital, será que está previsto alguma movimentação para ele? Acompanhe a seguir.

Haverá concurso da Polícia Federal em 2023?

De acordo com as informações obtidas, existe a possibilidade de um novo edital para a polícia federal no setor administrativo em breve. No início do mês de março, o diretor-geral mencionou esse assunto.

De acordo com ele, um novo concurso será realizado em breve. Assim, existe a proposta de cerca de 494 vagas para agente administrativo, que obrigatoriamente deve possuir ensino médio completo. Assim como, 183 vagas disponíveis para os cargos de nível superior completo.

As remunerações são variáveis entre os valores de 4.710,76 a 7.692,55 reais. Então, falando sobre as provas, as questões abrangerão os conhecimentos específicos de cada área.

Para que a movimentação de fato aconteça, é imprescindível que o concurso seja autorizado pelo atual governo. Por isso, basta aguardar e continuar atento a todas as informações atualizadas sobre ele.

Aliás, a expectativa é que isso aconteça ainda no primeiro semestre. Para que todo o procedimento de contratação da banca e também organização do certame seja realizado até o próximo semestre.

Como preparar-se para o concurso da Polícia Federal em 2023

A preparação para o concurso público acontece antes mesmo da publicação do edital. Desse modo, o ideal é estudar com base em editais anteriores para ter uma prévia noção do conteúdo programático.

Além disso, é possível que haja alguma alteração entre um edital e outro, porém as matérias de conhecimento geral costumam se manter. Portanto, intensifique seus estudos com base nelas. Assim, será possível aprimorar seus estudos e seu conhecimento.

Com base em todas as informações que foram ditas acima, é possível visualizar que existe uma grande expectativa para o lançamento do concurso da polícia federal administrativo. Desse modo, inicie os seus estudos.