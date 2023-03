Valentina Shevchenko não está perdendo uma etapa só porque lutou para uma decisão dividida: ‘Eu realmente não me importo com o que as pessoas estão dizendo’

Valentina Shevchenko é indiscutivelmente a campeã mais dominante em todo o elenco do UFC, mas esse tipo de reputação também pode servir como uma faca de dois gumes.

Ela quase pisou em todos os competidores desde que conquistou o título dos moscas, mas apesar de ser uma grande favorita em sua luta mais recente, Shevchenko teve que lutar por decisão dividida para manter seu cinturão em uma batalha contra Taila Santos.

Agora, quando ela se aproxima de sua próxima luta contra Alexa Grasso no UFC 285, Shevchenko de repente começou a ouvir que talvez ela tenha perdido um passo, ou talvez o resto da divisão peso-mosca esteja finalmente alcançando-a.

“Eu realmente não me importo com o que as pessoas estão dizendo”, disse Shevchenko ao MMA Fighting. “Eu sei exatamente o que aconteceu. O mais importante que aconteceu está dentro de mim. Eu sei que não estou perdendo nada. Eu ainda sou a mesma pessoa. Eu continuo o mesmo motivado [person] e continuo com a mesma forma, forma ainda melhor. A prova é que por mais difícil que seja a luta, vou dar um jeito de ser o vencedor. Não importa quem esteja na minha frente, eu serei o vencedor, não importa o quê. Essa é a verdade.

“Não. 1, o que me importa, é o que penso, o que é importante para mim. O que as pessoas pensam, elas podem pensar o que for. Não posso colocar na cabeça deles e dizer o que eles têm a dizer. Tantas pessoas, tantas opiniões. Um pensa assim, outro pensa assim. Minha experiência me ensina que a única pessoa importante que deve ser, é o seu sentimento interno. Eu sei que está tudo certo. Isso é incrível.”

Shevchenko enfrentou uma reação semelhante depois de perder um round para Jennifer Maia em 2020 em outra luta em que ela era a grande favorita para vencer.

Como se ela quisesse provar um ponto, a veterana de 34 anos do Quirguistão demoliu seus próximos dois oponentes com nocaute técnico sobre Jessica Andrade e Lauren Murphy.

Talvez a mesma coisa aconteça com Grasso no sábado. Mas, novamente, talvez não.

Shevchenko sabe que nem sempre vai dominar a adversária, principalmente no UFC.

“Isto são artes marciais e estamos a falar do mais alto nível de competição,” disse Shevchenko. “Se formos lutar em outras promoções com lutadores de menor qualidade, sim, com certeza, toda luta será um nocaute ou uma finalização ou o que for.

“Mas estamos falando do mais alto, do topo, e é diferente. A luta é a luta, mas o que realmente importa é como você lida com toda essa pressão.”

Pressão é uma palavra interessante quando se trata de Shevchenko, porque tanto quanto ela não se importa se de repente há pessoas duvidando dela, ela também não está pensando muito nos recordes que já estabeleceu durante sua carreira ou nos que pode quebrar. o futuro.

Por exemplo, Shevchenko está indo para sua oitava defesa de título consecutiva em sua luta contra Grasso, o que a coloca apenas três atrás do recorde de Demetrious Johnson (11). Ela já está sentada no ar rarefeito, mas mesmo Shevchenko não tinha ideia de que ela estava tão perto do recorde de Johnson quando perguntado sobre isso.

“Não sei. São 11, são quantos anos mais eu tenho para lutar?” Shevchenko disse. “Demetrious Johnson, ele é um lutador incrível, e quando penso em um lutador completo, um lutador de MMA, sei que o nome dele é o número 1 na minha cabeça. Sua velocidade, sua técnica, seu poder, tudo, é simplesmente perfeito.

“Definitivamente todas essas 11 defesas de título, é algo incrível. Eu realmente não pensei sobre isso. Só quero me manter campeão por muito tempo, defender meu cinturão e nunca pensar em números. Se eu for campeão por muito tempo, os números virão sozinhos.”

Se há um prêmio que Shevchenko ainda quer perseguir, é o bicampeonato do UFC, com potencial para retornar ao peso-galo para uma terceira luta contra a antiga rival Amanda Nunes.

Não fazia muito tempo que uma trilogia entre as duas campeãs parecia muito realista, mas Nunes perdeu para Julianna Pena e teve que reconquistar o título, enquanto Shevchenko apenas continuou eliminando as principais candidatas no peso mosca.

Agora, enquanto ela se aproxima de sua próxima luta até 125 libras, Shevchenko promete que não se esqueceu de Nunes, mesmo que as conversas sobre possíveis confrontos tenham diminuído recentemente.

“É só porque nossa luta foi tão acirrada, tão controversa e tão nova que as pessoas falavam continuamente sobre essa luta”, explicou Shevchenko. “Agora que o tempo passou, as pessoas estão meio que seguindo em frente, mas não descarto essa oportunidade.

“Ainda acho que vai acontecer, e ainda melhor quando acontece na hora certa, no lugar certo e nas circunstâncias certas. Tenho certeza que quando acontecer vai ser super grande para o MMA feminino. Vai ser uma grande luta. Vamos esperar depois de sábado e ver como as coisas se desenrolam.”

Seja mais uma luta no peso mosca ou uma revanche contra Nunes a seguir, Shevchenko garante que não vai a lugar nenhum.

“As artes marciais são meu estilo de vida”, disse Shevchenko. “Não se trata apenas de competição, não se trata apenas de esporte. É assim que eu sou. A maneira como eu vivo minha vida.

“Para mim, a tarefa mais importante que vem, não é sobre a pessoa ou o adversário ou dinheiro ou qualquer outra coisa. É sobre como eu trabalho neste caminho das artes marciais. Como eu gosto disso e eu realmente faço. Eu realmente gosto disso porque sou um artista marcial desde o primeiro dia.”