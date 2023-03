Valentina Shevchenko quer revanche imediata com Alexa Grasso depois que ‘situação estúpida’ custou seu cinturão

Valentina Shevchenko foi graciosa na derrota para Alexa Grasso, mas ela quer a chance de consertar seu erro no UFC 285.

Momentos depois de bater Grasso na atração principal do último sábado, Shevchenko culpou uma “situação estúpida” por sua derrota e buscou uma revanche imediata contra a campeã mexicana.

“Definitivamente uma revanche imediata, porque sei que estava vencendo a luta”, disse Shevchenko a Joe Rogan na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Shevchenko chegou a -1200 como favorito para defender o título dos moscas do UFC pela oitava vez consecutiva contra Grasso. Além de um início lento que viu Grasso acertar vários socos pesados, a campeã de longa data parecia estar a caminho de vencer a luta, usando seu wrestling para neutralizar o ataque do adversário. Todos os três juízes marcaram as rodadas 2 e 3 para o campeão.

Então, em um instante, as coisas deram errado para Shevchenko. Um chute giratório para trás no quarto assalto permitiu a Grasso pegá-la de volta e afundar rapidamente em um mata-leão. O aperto foi tão forte que deixou uma marca na mandíbula da campeã, onde o sangue havia escorrido de seu rosto.

“Isso é como o que acontece nas artes marciais mistas”, Shevchenko lamentou depois. “Você está ganhando a luta por todos os lados, sem dúvida. E uma situação estúpida pode mudar todo o jogo. Esta é a parte do jogo. Parabéns a Alexa, e sei que sou mais forte e se não esse chute giratório [it] seria um resultado diferente.”

Grasso depois sinalizou que estaria aberta para uma revanche imediata, então Shevchenko deveria olhar para o resultado da luta com um pequeno lado positivo. Antes do UFC 285, Erin Blanchfield era vista como sua próxima desafiante.

A noite marcou uma seqüência de nove vitórias consecutivas para Shevchenko, cuja última derrota foi em 2017 para a campeã de duas divisões Amanda Nunes no peso-galo.

“Sim, na verdade, todo mundo treina forte e você faz o que tem que fazer para estar na luta em alguma situação”, disse Shevchenko. “Isso é o que aconteceu, mas pelo menos [there is some] movimento na divisão peso mosca, talvez [my loss] criado, tipo, algumas garotas estarão mais vivas antes de eu voltar e recuperar meu título.

Shevchenko também abordou a perda em um post no Instagram na segunda-feira.

“As artes marciais são a minha vida e voltarei para uma revanche imediata mais forte do que nunca”, escreveu Shevchenko. “A luta não esquece nenhum erro. Especialmente é frustrante quando você estava dominando toda a luta. Sem desculpas, apenas trabalho duro. Pronto para começar tudo de novo.”