Valentina Shevchenko sugere que o árbitro Jason Herzog pode ter contribuído para a derrota de Alexa Grasso no UFC 285

Valentina Shevchenko tem algumas perguntas para o árbitro Jason Herzog.

No UFC 285, a antiga campeã peso-mosca perdeu o título quando Alexa Grasso conseguiu uma incrível finalização no quarto round, contra-atacando um chute giratório de Shevchenko pulando nas costas da campeã e finalizando com um mata-leão. Esse ataque fracassado imediatamente atraiu comparações com tiros pela culatra lendários na história do MMA, como o chute giratório de Chris Weidman contra Luke Rockhold e a tentativa de soco giratório de Chael Sonnen contra Anderson Silva. Mas apesar do que acabou acontecendo, Shevchenko não se arrepende da decisão; em vez disso, ela parece ter alguns problemas com Herzog.

“É difícil dizer que não devo dar aquele chute giratório para trás”, disse Shevchenko na segunda-feira A Hora do MMA. “É um chute muito forte. É um chute muito forte. Já dei tantos nocautes com esse chute giratório para trás. É apenas a situação. É o quarto round e você não se sente tão fresco quanto no primeiro round, e algumas ações do árbitro podem ter provocado esse cansaço que senti no quarto round. É a situação.

“Definitivamente é um erro, é um erro, mas, ao mesmo tempo, é difícil dizer: ‘Meu Deus, isso é um erro enorme, enorme’. Definitivamente é enorme porque é uma perda, mas não é algo que eu não possa lidar [with, or] vai me derrubar tanto e eu vou ficar chateado.

Geralmente considerado um dos melhores árbitros do MMA, Herzog foi o árbitro nas duas lutas mais recentes de Shevchenko – e o ex-campeão não está particularmente feliz com suas atuações.

“Você me perguntou como eu me senti durante a luta, e agora, pensando nisso, acho que alguma pequena situação, como o que aconteceu na luta, pode afetar o desempenho ou como você se sente”, disse Shevchenko. “Por exemplo, até agora, eu nunca pensei sobre isso, mas está muito claro na minha cabeça, algumas ações que o árbitro fez na luta, eu não entendo completamente porque ele fez isso. Porque ele estava arbitrando minhas duas últimas lutas, e primeira luta, com Taila [Santos] em Cingapura, pensei que poderia ser a situação ou algo assim, mas teve uma combinação onde eu bati e finalizei a combinação com um chute na cabeça, e senti Taila [got hurt] e eu queria terminar a luta, mas ele parou a luta e deixou ela respirar. Eu estava tipo, ‘OK, isso não parece certo, mas talvez seja apenas a situação.’

“Mas nessa luta, nós estávamos no chão, eu estava na guarda dela e acertando chutes fortes por cima dela, e ele só resolveu colocar a gente em pé e continuar a trocação. É mais ou menos a mesma situação que eu digo que pode afetar o lutador, o que ele faz para derrubar o oponente. Eles gastam tanta energia para [score a] derrubar primeiro, e depois para segurá-los, e quando você [get a takedown] você definitivamente quer usar a situação porque gasta muita energia. E quando foi decidido, ‘Oh não, na minha opinião você não precisa estar lá. Você tem que lutar em pé’, é meio que trabalhando contra você porque afeta seu desempenho, porque você tem que construir a situação tudo de novo.”

Em ambos os casos, havia razões para a intervenção de Herzog. Contra o Santos, Shevchenko acertou um golpe rasteiro imediatamente antes de acertar o chute na cabeça, e Herzog não conseguiu interceder antes que Shevchenko acertasse o chute na cabeça.

Contra Grasso, Herzog simplesmente pediu uma trocação depois que Shevchenko manteve a primeira posição por quase dois minutos sem melhorar de posição.

Mas Shevchenko não concorda com os apelos de Herzog, e o ex-campeão até sugere que eles poderiam ter desempenhado um papel no resultado da luta.

“Pode ser um [combination] de todas essas pequenas situações juntas, é por isso que aconteceu, o que aconteceu no final”, disse Shevchenko. “Essa ação é difícil de entender para mim porque foi quando foi, porque quando eu assisto a luta, não tenho culpa da Alexa não ter conseguido sair daquela posição, porque eu estava segurando ela muito forte, e no momento Comecei a conseguir figurões, ele apenas decidiu nos defender.

“Não sei. É por isso que estou dizendo, para mim, parece meio surpreendente. Porque sim, este é o meu plano de jogo e quero mantê-lo, mas alguém diz: ‘Não, não acho que seja o seu plano de jogo, você tem que subir e ficar de pé’, isso parece diferente.

Shevchenko não está tentando insistir muito nisso, no entanto. Em vez disso, a ex-campeã está a todo vapor para recuperar seu título, sempre que essa oportunidade aparecer.

“Eu sou inquebrável. Não importa o que aconteceu agora, é que tipo de pessoa você é e como você lida com esse tipo de luta”, disse Shevchenko. “Eu sou construído de forma diferente. Eu fui construído para lutar, para fazer tudo como um guerreiro, e esta é a minha mentalidade agora. Agora não tenho que lidar com todas essas coisas como mídia ou coisas assim, apenas me concentro no meu objetivo principal.

“Espero que o UFC venha marcar a luta muito em breve. Não estou esperando a luta em si muito em breve, mas espero que seja marcada logo. Então terei um encontro e será uma meta, e devagar e com certeza começarei meu caminho para voltar.