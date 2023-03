Valor do benefício da Previdência Social: Qual é o benefício máximo do SS em 2023?

Holá, pessoal! Se você está se aproximando da idade da aposentadoria, pode estar se perguntando sobre sua Benefícios da Previdência Social. Você sabe, aquele programa do governo que ajuda aposentados, pessoas com deficiênciae aqueles que já perdeu um cônjuge ou pai.

Uma coisa que você pode estar curioso é o valor máximo do benefício para 2023. Bem, não é uma resposta única para todos. Seu benefício máximo depende de quando você decidir se aposentar.

Se você se aposentar em seu idade de aposentadoria completa em 2023 (qual é 66 anos e 2 meses se você nasceu entre 1955 e 1959), você pode chegar até US$ 3.627 por mês. Esse valor é baseado nos 35 anos mais altos do seu histórico de ganhos.

Mas digamos que você decida se aposentar aos 62 anos em 2023. Nesse caso, o valor máximo do benefício seria $ 2.572 por mês. Isso porque você está coletando benefícios por um longo período de tempo, então o Administração da Segurança Social reduz seu pagamento de acordo.

Agora, se você decidir esperar até 70 anos para se aposentar em 2023você pode chegar até US$ 4.555 por mês! Isso porque você atrasou a aposentadoria, e o recompensas SSA você com um valor de benefício maior.

O que você precisa saber sobre Benefícios da Previdência Social em 2023

Lembre-se de que o valor máximo do benefício pode mudar a cada ano com base no ajuste de custo de vida (COLA).

COLA é basicamente um ajuste feito para Benefícios da Previdência Social para compensar a inflação. Portanto, embora ainda não saibamos qual será o COLA para 2023, sabemos que o COLA para 2022 foi 5,9%, o mais alto em 40 anos!

Seu benefício máximo da Previdência Social valor para 2023 depende quando você se aposentar. Mas não se preocupe, o SSA tem uma ferramenta on-line útil que pode ajudá-lo a estimar seus benefícios com base em seu histórico de ganhos e na idade esperada para a aposentadoria.