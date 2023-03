Valor líquido de Dax Shepard: Qual é a fortuna do ator, comediante, escritor e podcaster americano?

Aator, comediante, escritor, podcaster e diretor americano Dax Shepardque ganhou fama com sua aparição em MTV’s “Punk’d,” é conhecido por sua personalidade versátil e buscas além da atuação.

Shepard, que tem uma combinação patrimônio líquido de US$ 40 milhões Com sua esposa Kristen Bellfez seu nome em vários campos ao longo de sua carreira.

Nascido em 2 de janeiro de 1975, em um subúrbio de Detroit, os pais de Shepard se divorciaram quando ele tinha apenas dois anos, deixando sua mãe para criá-lo como pai solteiro. Apesar disso, a mãe de Shepard trabalhou duro e se tornou uma empresária de sucesso na época em que Dax estava no colégio, trabalhando até como relações públicas para General Motors.

Quando adolescente, Dax acompanhava sua mãe às pistas de corrida, onde ela frequentemente se dirigia para o trabalho. Shepard teve três padrastos, já que sua mãe foi casada quatro vezes.

Shepard, que se mudava com frequência quando criança, formou-se no ensino médio em Detroit em 1993. Inicialmente interessado em comédia stand-up, ele frequentou uma escola de esquetes cômicos antes de se formar em antropologia na UCLA. Após a formatura, Shepard mudou-se para Los Angeles, onde reuniu coragem para tentar o stand-up comedy pela primeira vez.

De Punk’d a Podcasts: a ascensão de Dax Shepard à fama e fortuna

Os cinco anos de treinamento de Shepard como comediante valeram a pena quando ele conseguiu um papel em “Punk’d” da MTV em 2003. Esta foi a primeira reserva de Shepard após dez anos de teste. O talento de Shepard chamou a atenção de Ashton Kutcher, que providenciou para que ele conseguisse um agente. Quando “Punk” foi reiniciado em 2012, Shepard reprisou seu papel.

Após o sucesso inicial com “Punk,” Shepard estrelou vários filmes, incluindo “Sem uma pá”, “Zathura: uma aventura espacial”, “Empregado do mês”, “Idiocracia”, e “Vamos para a prisão.” Ele também apareceu no programa de TV “Paternidade” em um papel recorrente importante.

Shepard também se destacou como escritor e diretor, com o filme de 2017 “Salgadinhos” sendo um grande sucesso. Shepard também lançou um podcast popular chamado “Especialista em Poltrona,“que gera US$ 9 milhões por ano e é um dos podcasts mais populares da internet.

pastor e a esposa dele Kristen Bell possui pelo menos dois prédios de apartamentos residenciais em Los Angeles por meio de uma holding chamada Pringus Property LLC. Em março de 2020, durante a crise do coronavírus, o casal anunciou que não aceitaria cheques de aluguel em abril de 2020 para ajudar a aliviar o estresse financeiro de seus inquilinos. A irmã de Dax administra os prédios.

Em 2014, Shepard participou de um comercial viral para SamsungGalaxy ao lado de sua esposa Kristen Bell. O comercial tem mais de 20 milhões de visualizações no YouTube. Em 2019, foi anunciado que Dax Shepard se tornaria o novo apresentador do popular programa de esportes automotivos. “Top Gear.“