‘Vanderpump Rules’ Ariana Madix não aceita as desculpas do caso de Tom Sandoval

Ariana Madix não está com disposição para o ex-namorado por Tom Sandoval desculpas por seu caso com o colega de elenco de “Vanderpump Rules” Raquel Leviss … porque ela ainda está furiosa.

Fontes com conhecimento direto disseram ao TMZ … Ariana não está nem perto de ser capaz de processar as explicações e mea culpas de Tom, e ela não tem interesse em falar sobre isso com ele agora.