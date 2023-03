‘Vanderpump Rules’ Ariana Madix sai sorrindo com novo penteado

Madix foi flagrada em Los Angeles na quinta-feira, sorrindo de orelha a orelha e exibindo uma cor de cabelo mais clara enquanto acenava para as câmeras antes de se encontrar com um amigo.

Não é a primeira vez que vemos Ariana desde que demos a notícia de sua separação com por Tom Sandoval depois de descobri-lo enganado com Raquel Leviss — ela foi recentemente comemorando o casamento de um amigo no México … mas ela realmente parece feliz nessas fotos.

No início desta semana, Ariana quebrou o silêncio dela publicamente no “Scandoval”, agradecendo a todos pela “manifestação de amor e apoio que recebi de amigos, familiares e pessoas que nunca conheci nas últimas duas semanas”.

Ela continuou, “dizer que fiquei arrasada e quebrada é um eufemismo”. Por fim, emitindo um aviso com: “O que não me mata, melhor correr”.

O elenco do show está se preparando para filmar o que com certeza será uma reunião selvagem nas próximas semanas, TMZ divulgou a história, Raquel recentemente conversas abertas com os produtores do show para descobrir se ela vai ou não participar na reunião.