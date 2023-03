‘Vanderpump Rules’ Raquel Leviss ainda não se comprometeu com a reunião do show

Os fãs de “Vanderpump Rules” estão salivando com o pensamento de por Tom Sandoval, Ariana Madix dar Raquel Leviss todos se encontrando cara a cara para a reunião do programa… mas o TMZ descobriu que Raquel tem grandes reservas quanto a entrar.

Fontes próximas à produção nos dizem que Raquel isolou os chefes de ‘VR’ na maior parte da semana passada e estava dizendo a pessoas próximas a ela que não tinha planos de participar da gravação da reunião … pessoalmente ou remotamente.

No entanto, fomos informados de que as coisas começaram a esquentar esta semana, e ela começou a conversar com os produtores sobre aparecer … e fazê-lo pessoalmente, nada menos.

Claro, há um pequeno obstáculo – Raquel atualmente tem uma ordem de restrição contra um colega de elenco Scheana Shaymas fomos informados de que a rede está disposta a resolver isso para garantir que tudo aconteça sem violar o pedido.

Obviamente, ter a Raquel no reencontro seria muito mais do que uma pequena vitória do Bravo… é o jogo inteiro, pois a presença dela é o que os fãs estão loucos para ver. Vai ser interessante se eles forem forçados a empurrar Shay para fora para garantir que Raquel esteja a bordo.

O TMZ divulgou a história… Raquel acusou Scheana de socando ela depois de descobrir que ela e Tom enganada é ariana. A ordem de restrição temporária de Raquel é válida até pelo menos o final do mês, quando o caso será julgado no tribunal.

Advogado de Scheana, Neama Rahmaninos disse: “Este caso é uma invenção de uma mentirosa conhecida e trapaceira que traiu todos próximos a ela. Scheana nunca deu um soco em Rachel (Raquel), ponto final.”

Quanto a Ariana, ela recentemente pousou de volta em LA com um amigo depois deles participou de um casamento para baixo no México. Sabemos que ela levou um tiro pelo menos uma cena com Tom desde que demos a notícia da separação.