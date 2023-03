‘Vanderpump Rules’ Raquel Leviss mostra lesões do suposto ataque de Scheana Shay

Raquel Leviss afirma colega estrela de “Vanderpump Rules” Scheana Shay deu um soco na cara dela — e está ameaçando fazer isso de novo — por causa do caso de Raquel com por Tom Sandoval.

Um juiz concedeu a Raquel uma ordem de restrição temporária depois que ela reivindicou sua colega de elenco de ‘VR’, Scheana – que também é melhor amiga do ex de Tom, Ariana Madix – a atacaram na última quinta-feira em Nova York. De acordo com documentos obtidos pelo TMZ, Scheana supostamente empurrou Raquel contra uma parede de tijolos e deu um soco em seu olho esquerdo.

Raquel incluiu fotos de seu olho machucado e rosto cortado em seu processo judicial. Ela também teme que isso possa acontecer novamente – ela afirma que colegas de trabalho estão dizendo a ela que Scheana “não se arrepende do ataque físico contra mim e faria de novo se descobrisse que mais sofrimento emocional foi causado ao nosso amigo em comum”.

Essa amiga, claro, é Ariana… e o momento do suposto ataque corresponde a quando sabemos que o elenco descobriu sobre o caso de Tom e Raquel.

Na verdade, Scheana e Raquel tinham acabado de gravar um episódio de “What What Happens Live”… onde elas estavam se dando muito bem. Isso mudou drasticamente horas depois.



Scheana até se gabou nas redes sociais de apoiar a amiga … ela postou uma foto dela e de Ariana com a legenda: “Sempre te protegeu” … seguida do emoji de soco. Raquel incluiu aquela postagem do IG em seu processo judicial.

Como primeiro dissemos a você … Raquel foi direto para um tribunal do condado de Los Angeles na terça-feira e entrou com um pedido de ordem de restrição contra Scheana, que o juiz concedeu. Ela também apresentou um relatório na terça-feira ao LAPD … ambas as mulheres vivem em Los Angeles.

Scheana deve ficar a pelo menos 100 metros de distância de Raquel, sua casa e seu local de trabalho … o que tornará o show de reunião do ‘VR’ meio pegajoso.

Para quem não assiste o reality show… Scheana é a melhor amiga de Ariana, que viu seu relacionamento de 10 anos com Tom desmoronar na semana passada quando ela descobriu que seu marido estava tendo um caso com outra mulher do show.

Raquel e Tom desde então pediu desculpa …com Raquel dizendo que ela se arrepende de ter machucado a Ariana e explicando como ela se meteu em uma situação tão ruim.