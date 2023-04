‘Vanderpump Rules’ Raquel Leviss pendurada na casa de Tom Sandoval e Ariana

Raquel Leviss ainda está gastando tempo de qualidade com por Tom Sandoval e eles são aconchegantes o suficiente para ficarem juntos na mesma casa onde Tom morava com Ariana Madix por anos.

O vilão de “Regras de Vanderpump” – para a maioria dos fãs – estava do lado de fora da casa de Tom e Ariana, jogando uma mala de viagem no porta-malas do carro na quarta-feira, por volta das 16h.

No entanto, o fato de ele e Raquel estarem próximos o suficiente para chutar onde ele mora com sua ex é bastante revelador de como eles permanecem próximos, agora que a poeira do ‘Scandoval’ baixou.