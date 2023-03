‘Vanderpump Rules’ Scheana Shay critica Raquel Leviss como mentirosa e nega soco

O TMZ divulgou a história, Raquel foi concedida uma ordem de restrição contra Scheana no início desta semana, acusando Scheana de socá-la na cabeça, causando ferimentos ao redor de seu olho.

Rahmani abordou as fotos que Raquel incluiu em seu processo judicial dos supostos ferimentos, dizendo: “As supostas marcas escuras ao redor de seu olho esquerdo estão lá há meses”.

Sobre o que motivou o suposto ataque, Raquel diz que Scheana atacou depois que o elenco de ‘VPR’ soube por Tom Sandoval tinha traído Ariana Madix com Raquel. O juiz concedeu uma ordem de restrição temporária até uma audiência no final deste mês.

Rahmani continua: “Nem Scheana nem outros membros do elenco querem nada com Rachel daqui para frente. O juiz ouviu apenas um relato unilateral do que aconteceu e estamos ansiosos para apresentar a história completa e verdadeira na audiência de 29 de março. “