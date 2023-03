Vanessa Bryant recebe quase $ 29 milhões depois de finalmente resolver seu processo sobre as fotos do acidente de Kobe

Vanessa Bryant finalmente resolveu suas reivindicações remanescentes contra o Condado de Los Angeles sobre seu falecido marido Kobe Bryant e a filha deles da Gianna fotos do acidente tiradas por deputados posteriormente compartilhadas do acidente de helicóptero que tirou a vida de nove pessoas no total, recebendo $ 28,85 milhões de dólares .

Esta liquidação final inclui o $ 16 milhões de dólares que foram premiados com Vanessa Bryant por um júri após um julgamento do tribunal federal contra o condado.

Luís Li, de Vanessa Bryant O advogado emitiu uma declaração expressando que este acordo marcou o culminar bem-sucedido da batalha corajosa de seu cliente para responsabilizar aqueles que se envolveram nessa conduta grotesca por suas ações.

“Ela lutou por seu marido, sua filha e todos aqueles na comunidade cuja família falecida foi tratada com desrespeito semelhante. Esperamos que sua vitória no julgamento e este acordo ponha fim a esta prática.”

Quem viu as fotos do acidente de Kobe Bryant?

Durante de Vanessa Bryant julgamento contra o condado de Los Angeles em agosto, um júri concedeu a ela uma $ 16 milhões de dólares pagar no dia seguinte ficou claro que vários deputados no Condado de Los Angeles o xerife e os bombeiros e até mesmo alguns de seus cônjuges viram as fotos tiradas.

Bryant disse que a notícia de que as fotos foram divulgadas a deixou triste mesmo um mês depois, enquanto tinha ataques de pânico e pensava que as fotos ainda estavam por aí.