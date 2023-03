Vanity Fair e Elton John organizam festas pós-Oscar repletas de estrelas em Los Angeles

Quase todo mundo em Hollywood estava no Oscar no domingo, e quase todo mundo estava em uma dessas duas festas posteriores … cortesia de Elton John e Feira das Vaidades.

Essas foram as maiores festas pós-premiação da cidade – e como você pode ver, elas estavam absolutamente repletas de estrelas. Não apenas atores, BTW, mas músicos, comediantes, modelos e socialites estavam vestidos com suas melhores roupas.

Enquanto isso, no WeHo, o próprio Rocket Man estava dando uma festa de exibição do Oscar por meio de sua fundação de AIDS … e isso também estava fluindo com celebridades glamorosas.