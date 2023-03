variação de preço nos postos chega a R$ 3,70

Mesmo após a reoneração de impostos federais no preço do combustível, o fato é que existe uma grande variação nos valores cobrados por postos de gasolina em uma mesma cidade. Na prática, isto significa que escolher o posto certo pode fazer a diferença para que o motorista economize mais dinheiro neste período de aumento de valores.

Dados mais recentes da Agência Nacional de Petróleo (ANP) apontam que na cidade de São Paulo, a variação de preço da gasolina pode fazer com que o cidadão pague até R$ 3,70 a menos no litro do combustível em questão. Esta não é uma realidade apenas da capital paulista. Em Maceió, por exemplo, esta economia pode ser de até R$ 2 por litro.

O preço da gasolina varia de acordo com o posto por causa de um motivo simples: o dono do local pode definir qual é a margem de lucro que ele deseja. Se ele quer lucrar mais, pode elevar esta margem e tentar receber valores maiores. Ao mesmo passo, alguns postos fazem uma estratégia inversa. Eles reduzem o preço para que mais gente abasteça no local, e ele consiga lucrar com o alto número de clientes.

Assim, para além dos custos de distribuição e de revenda do produto, e das incidências de impostos estaduais e federais, a margem de lucro definida pelo dono do posto também terá influência no valor que será pago pelo consumidor final.

O local do posto

Contudo, é importante lembrar que, para além da vontade do dono do posto, o local em que a bomba está instalada também faz diferença nesta conta. Normalmente, postos que estão localizados em áreas mais nobres de uma cidade costumam cobrar uma taxa de lucro maior do que em outras áreas.

Em regiões mais nobres de uma cidade, o dono de um posto de gasolina precisa gastar mais com os custos de manutenção do terreno, com pagamentos de IPTU e mesmo com o salário dos funcionários.

A localização do posto também pode afetar o preço da gasolina oferecida de acordo com os custos da logística e do transporte que é gasto para levar o combustível até o local. Neste sentido, postos que ficam em áreas bastante isoladas normalmente possuem um preço maior do combustível.

Mudanças no preço da gasolina

Segundo a ANP, nenhum posto precisa respeitar limites máximos e mínimos de definição do preço da gasolina. Normalmente, o mercado regula tais valores. Um proprietário não pode reduzir o valor para uma margem que não vá gerar lucro. Ao mesmo passo, ele não pode aumentar o valor para um nível que vai fazer com que os clientes desistam de abastecer no local.

“Se ofertarem a um preço caro, não vão vender. Se venderem muito barato, vão ter prejuízo por não conseguirem pagar os custos”, disse o diretor-executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, (AbriLIvre) Rodrigo Zingales em entrevista ao portal Uol.

Desde o último dia 1º de março, o Governo retomou a cobrança de alguns impostos federais sobre a gasolina e sobre o etanol. Com a decisão, vários postos se viram na obrigação de elevar o preço dos combustíveis, que já estão sendo sentidos em todos os casos, independente do posto que você escolha. Seja como for, esta escolha pode definir se o aumento que você vai pagar será maior ou menor.