Vazou possível camisa do Real Madrid para 2023/24

Tcampanha de futebol 2022/23 não termina até junho, mas a maioria dos clubes já está trabalhando no design de suas camisas para a próxima temporada.

Em colaboração com a Adidas, o Real Madrid deve lançar o uniforme principal da próxima temporada no verão, mas fotos do possível design da camisa já vazaram.

O Footy Headlines revelou no domingo que o Los Blancos retornará ao seu design tradicional, reinstaurando a cor dourada em sua camisa principal depois de vários anos experimentando outros tons da paleta de cores.

Sem surpresa, a camisa é toda branca com alguns detalhes em dourado e preto nas mangas e na gola, enquanto a Adidas está descartando o design da polo.

Footy Headlines também explica que a nova camisa será semelhante à camisa da casa de 2011/12. Nessa temporada, Real Madrid atingiu a marca de 100 pontos em José Mourinho.

Outras camisas vazadas

A referida plataforma também compartilhou outras camisas vazadas, como Liverpoolsegundo e terceiro kits.

Enquanto isso, as fotos revelam que a Puma poderia lançar um Borussia Dortmund camisa em verde limão e preto, enquanto Schalke 04 jogadores poderiam vestir as tradicionais listras azuis e brancas e o Wolverhampton Wanderers poderia usar um segundo kit todo preto fora de casa.