Vazou suposta foto de Clara Chia antes de namorar Piqué

Sdesde a relação entre Clara Chia e Gerard Piqué tornou-se público, o primeiro tornou-se um dos rostos mais conhecidos da Espanha.

No entanto, desde o início, a própria Clara foi muito clara sobre sua posição: ela queria continuar desfrutando de sua privacidade o máximo possível. No entanto, muitas torcidas organizadas tanto do jogador quanto da jovem, e do próprio casal, têm acompanhado suas movimentações.

Tanto que uma suposta foto do jovem vazou. A foto foi compartilhada por @ClaGerFans, uma conta de fãs dedicada ao casal. De acordo com esta página, o instantâneo compartilhado data de 2020 durante o bloqueio do COVID.

A suposta foto de Clara Chia

“O sorriso e o olhar de uma menina super fofa e estudiosa Clara Chia See More em uma sala de aula virtual, no meio de uma pandemia global, maio de 2020″, escrevem.

Porém, não há informações oficiais que confirmem sua veracidade, já que a própria Clara fechou suas redes sociais há algum tempo. E mais, ao que tudo indica, teria vindo de uma aula virtual que ela assistiu durante o período da pandemia.

E mais, toda essa situação é ainda mais complexa se levarmos em fala que a própria Clara decidiu há algum tempo fechar todas as suas redes sociais, pois queria manter ao máximo sua privacidade.

É por isso que fotos de Clara, especialmente aquelas tão antigas, são tão raras. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, parece que os fãs encontram métodos para acabar encontrando vários deles.