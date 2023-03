veja as vantagens e desvantagens

Com a ascensão da função cashback, o Nubank lançou um novo cartão de crédito premium. A função permite que o cliente receba uma parte do valor gasto de volta. O Ultravioleta Nubank oferece vantagens da bandeira Mastercard Black onde ele pode usufruir de seguros, acesso a salas VIP e proteção de preço.

O termo premium é utilizado pelos bancos para denominar um determinado grupo de produtos exclusivos que é oferecido nessa modalidade. Porém, é importante saber mais sobre as taxas e benefícios oferecidos antes de aderir ao cartão, pois eles variam de acordo com o emissor.

Vantagens do Cartão Ultravioleta do Nubank

Na função cashback, 1% do valor gasto na fatura volta para a conta do cliente. O valor recebido vai render 200% do CDI. O cartão também gera mais segurança para o cliente, já que é feito de metal e não traz consigo o número impresso no mesmo.

O cartão possui a bandeira Mastercard Black, que se trata de um produto top de linha da Mastercard associado a cartões de crédito de alta renda. Um dos principais benefícios oferecidos por essa bandeira é o acesso à sala VIP do aeroporto de Guarulhos. Porém, é preciso que o acompanhante pague pelo seu acesso na sala.

A sala VIP do LoungeKey também pode ser acessada pelo usuário. Dentre os demais benefícios oferecidos também estão alguns seguros como, por exemplo, o seguro de compra protegida, seguro de carro alugado e seguro médico durante viagens.

O Nubank ultravioleta, quando comparado aos cartões de outras instituições financeiras, não exige uma renda tão alta para solicitar o serviço. Alguns bancos e fintechs geralmente exigem uma taxa mínima em investimentos ou anuidades mais altas para aderir à bandeira Mastercard Black.

Desvantagens do Nubank Ultravioleta

Para aderir à bandeira Mastercard Black é necessário pagar certas taxas, além de uma anuidade mais elevada. Nos serviços de acesso a Salas VIPs, se o cliente estiver com o acompanhante, o pagamento para que o mesmo também possa usufruir se torna necessário. Além disso, não é permitido que o cliente tenha cartões adicionais.

A anuidade do Nubank Ultravioleta tem um valor de R$ 49,90 por mês, totalizando o valor total de R$ 598,00 ao ano. Se o usuário tiver um gasto de R$ 5 mil em média a cada três meses essa mensalidade passa a ser gratuita.

Para os usuários com R$ 150 mil guardados em sua NuConta ou investidos na NuInvest, a anuidade passa a ser gratuita. Ou seja, a exigência de uma renda alta para adesão ao Nubank Ultravioleta não é explícita.

Quando compensa ter o Nubank Ultravioleta?

Para pessoas que desejam se utilizar dos benefícios da linha Mastercard Black e que os gastos mensais sejam de R$ 5 mil o serviço é vantajoso, assim como os indivíduos que tenham R$ 150 mil guardados. Assim, o Nubank Ultravioleta é vantajoso para esses grupos de pessoas.

O cliente que não possui gastos mensais no valor de R$ 5 mil ou os R$ 150 mil investidos deve pagar a mensalidade de R$ 49,90. Isso se deve por conta do serviço de cashback do Nubank Ultravioleta.

Visto isso, conforme os benefícios oferecidos, para pessoas que gastam menos de R$ 5 mil por mês, o Nubank Ultravioleta vale a pena apenas em alguns casos específicos, como para as pessoas que viajam de avião com frequência e queiram utilizar a Sala VIP da Mastercard. Para quem quer ter os benefícios do cartão Black o serviço também pode valer a pena.