veja como concorrer a prêmios semanais

Depois do sucesso do ano passado, o Nubank decidiu reativar a promoção Vale-Vida. Trata-se de uma oferta que oferece prêmios semanais de até R$ 100 para clientes que contratam algum tipo de seguro na instituição. Segundo as informações oficiais, o processo já está aberto, e os sorteios devem começar em breve.

O Nubank explica que as premiações semanais variam entre R$ 30 e R$ 100. Há ainda a possibilidade de ganhar cartões pré-pagos com recarga automática no valor de R$ 1 mil nos sorteios de cunho mensal. A ideia é que os usuários entrem no site oficial, respondam perguntas do chamado Quiz da Vida e concorram aos vales ao final do processo.

Para participar da promoção do Nubank, o cidadão precisa contratar o seguro Nubank Vida ou o Nubank celular seguro. Logo depois da contratação, o cidadão recebe uma numeração que poderá ser usada nos sorteios realizados de maneira semanal e também mensal, a depender da premiação que está sendo ofertada pela empresa.

Caso o mesmo indivíduo contrate os dois seguros, será possível receber dois números da sorte, o que pode indicar que ele terá o dobro de chances de ganhar as premiações.

Como entrar no Vale-Vida 2023?

Para fazer parte da versão 2023 do programa em questão é importante primeiramente contratar o seguro de sua preferência através dos canais oficiais do Nubank. Logo depois, o cidadão tem um prazo de até cinco dias úteis após o pagamento para realizar um segundo procedimento no app oficial.

No aplicativo, é preciso clicar no seguro escolhido, e acessar a opção Vale-Vida. Logo depois, o sistema vai levar o cidadão para uma página em que se detalha todas as regras de participação no sistema. É importante que o indivíduo leia atentamente as instruções, para evitar maiores dores de cabeça depois da contratação.

Considerando que você vai aceitar os termos, clique em participar. Neste momento, o sistema vai levar o cidadão para um site exclusivo, com a indicação de um número da sorte, o que indica que o cidadão já pode participar da chamada roda da sorte. Selecione a roda e logo depois clique na opção girar.

Seguros

Como dito, quanto mais seguros contratados pelo cidadão, mais chances ele tem de ser premiado com os benefícios. No caso do Nubank, o seguro de vida cobre mortes naturais ou acidentais, além de invalidez por acidente ou doença, além de uma assistência para funerais.

Já o seguro do Nubank voltado para celulares, cobre roubos e furtos qualificados do aparelho, além de quebras acidentais e oxidação.

Novo formato de Pix da Nubank

Desde o ano passado, clientes do Nubank ganharam a opção de realizar transações via Pix, mesmo sem ter crédito em sua conta digital. A ideia é que a transferência tome como base os valores disponíveis no cartão de crédito.

O resumo é que as pessoas podem usar o limite do cartão para realizar pagamentos via Pix. A opção é uma boa notícia para as pessoas que precisam realizar uma transferência, mas que não possuem dinheiro na conta digital no momento.