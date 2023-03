Veja como funciona o cashback do Banco Inter

O cashback é oferecido através do Banco Inter para quem é cliente e também para quem não é. Para quem já é usuário do banco, o valor varia de acordo com a modalidade do cartão utilizado. Já para quem não possui uma conta, o cashback pode ser utilizado através do marketplace da instituição financeira, o Inter Shop.

Uma das vantagens para quem já é cliente do banco é que ele ganha uma porcentagem do valor de sua fatura do cartão de crédito, sendo ele variável de acordo com a modalidade do cartão usado. Além disso, o cliente pode contar com cashback na hora de investir com o Banco Inter.

No caso de clientes gold a porcentagem do cashback é de 0,25%. Já para os clientes Platinum é de 0,50%, enquanto para os usuários Black é de 1%. Porém, para clientes gold e Black o pagamento da fatura deve ser realizado via débito automático.

Para outras modalidades que não utilizam o débito automático, o pagamento da fatura não deve ser feito com atraso. O valor do cashback é acumulativo, ou seja, se o usuário efetuar uma compra com cashback de 5%, ao utilizar o cartão do inter, essa porcentagem pode chegar até 6%, por exemplo.

Como receber o cashback?

Através do Inter Shop é possível realizar compras em diversas lojas parceiras e receber seu dinheiro de volta, sendo cliente ou não. A maneira de receber o dinheiro de volta vai variar segundo a forma de pagamento realizada na compra.

Para compras realizadas pelo website do Inter shop, o dinheiro pode demorar de 45 a 120 dias, pois o mesmo depende das regras da loja parceira onde foi feita a compra. Uma das razões dessa demora, é que as lojas parceiras precisam reconhecer as compras realizadas.

Com mais de 200 lojas parceiras, no Inter Shop é possível realizar diversas compras online. Algumas exigências precisam ser atendidas para que você tenha direito ao seu dinheiro de volta. O pagamento deve ser aprovado e a compra deve ser feita através do Inter Shop, além de outras condições.

Como fazer compras no Inter Shop?

Algumas promoções são exclusivas para o aplicativo do Banco Inter. Quando efetuada pelo app, o cashback recebido cai na sua conta assim que o pagamento for confirmado. Apesar disso, as compras podem ser realizadas tanto pelo app como também pelo website.

Dentro do app o usuário tem a opção de entrar diretamente na loja parceira. Dessa maneira, o cliente pode escolher a forma de pagamento de sua preferência. Lembrando que o acesso a loja parceira deve ser feito direto pelo aplicativo para que o cashback possa ser registrado no sistema.

Mais sobre o cashback do Banco Inter

Outra funcionalidade interessante é o extrato de cashback. Nela você pode acompanhar o valor recebido de cada compra diretamente no aplicativo da instituição financeira. Isso acaba facilitando o controle de gastos.

O website oferece um simulador de cashback, onde você pode calcular o valor que será recebido de volta. Ao acessar a plataforma, o cliente tem a opção de colocar o valor a ser gasto e a porcentagem do cashback oferecido. Lembrando que a porcentagem varia de acordo com o pacote de serviços contratados no banco.