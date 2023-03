Veja como o brainstorming online pode ajudar sua empresa

Brainstorming é uma parte crucial de qualquer negócio de sucesso. No entanto, é especialmente necessário para empresas digitais em rápida evolução. É da técnica que nascem ideias revolucionárias de negócios e empresas que aumentam a produtividade. Por isso que hoje, nós vamos indicar como o brainstorming online pode ajudar sua empresa.

Afinal, o que é brainstorming online?

Tempestade de ideias. É isso que significa a palavra “brainstorming” em português. Assim, este método baseia-se na resolução criativa de problemas e na troca de ideias a partir de uma variedade de pontos de vista. Portanto, o objetivo é criar novas abordagens para resolver um problema ou problemas.

Este método foi desenvolvido para abrir espaço para a inovação no local de trabalho. Isso ocorre porque é crucial trabalhar em conjunto e compartilhar ideias. No formato online, o brainstorming tem o mesmo efeito do que na forma presencial.

Como o brainstorming pode ajudar a sua empresa?

Então, o brainstorm pode ser usado em muitos contextos, incluindo quase todos os modelos de negócios. Mas, quase sempre, os seguintes propósitos são atendidos por seu emprego:

O brainstorming é perfeito para resolver um problema

É útil ter uma sessão de brainstorming em que todos possam apresentar ideias e decidir coletivamente qual é a melhor. Isso é especialmente verdadeiro em tempos de crise ou quando se deve tomar ações imediatas. Ou você pode ter novas ideias que não foram tentadas antes.

Em momentos de tomada de decisão

Há momentos dentro das empresas que, de forma programada ou não, passaram de mudanças ou tomadas de decisão estratégica. Desse modo, o resultado de uma sessão de brainstorming também pode informar muito o processo de tomada de decisão estratégica de uma empresa.

Desenvolvimento e validação de novos produtos e serviços

As sessões de brainstorming funcionam bem em qualquer momento de inspiração criativa. Aliás, isso pode ser usado para qualquer coisa, desde ideias para um novo produto ou serviço até debater a viabilidade de uma ideia existente dentro da empresa.

Algumas características definidoras do Brainstorming

Além disso, há algumas considerações que devem ser feitas antes que uma sessão de brainstorming possa produzir resultados úteis. Assim:

A liberdade é fundamental

Em outras palavras, as pessoas precisam ser motivadas a compartilhar seus pensamentos. Apesar do fato de que algum ponto de vista pode parecer ilógico à primeira vista, isso não significa que deva ser descartado imediatamente.

Finalmente, com essa atitude, pode ocorrer o descarte, de uma boa ideia. Segue-se dessa lógica que todos devem participar do processo em graus variados. Por causa disso, é útil ter um mediador presente, que possa conduzir a conversa e encorajar os participantes tímidos a compartilharem seus pensamentos.

O foco também é crucial

Não adianta convocar uma sessão de brainstorming se você espera encontrar soluções para todos os problemas da empresa de uma só vez. Para isso, defina um foco estreito e trabalhe a partir daí.

Mantenha a comunicação entre as pessoas

O brainstorming não deve ser apenas uma apresentação de ideias, mas sim uma discussão entre os participantes. Por isso, os participantes podem complementar uns aos outros ou combinar e refinar as soluções uns dos outros. Lembre-se de sempre falar sobre as coisas práticas que podem ser feitas como resultado dessas ideias.

Quais são exatamente os benefícios do brainstorming?

Sem sombra de dúvidas, o brainstorming pode trazer inúmeros benefícios para um negócio.

A vantagem mais importante é a maior possibilidade de inovação que surge da participação de indivíduos com formações, pontos de vista, experiências e ideias variadas. Desse modo, perspectivas diversificadas são essenciais para gerar inovação e ideias revolucionárias.

Além disso, a técnica fortalece o espírito de equipe ao valorizar a comunicação aberta entre os colegas de trabalho. Como resultado, a empresa como um todo pode observar um aumento no engajamento, na motivação e na produção. Afinal, ter suas ideias ouvidas é um bem valioso.

Além disso, as sessões contínuas de brainstorming ajudam a promover o trabalho em equipe e a melhorar o moral no local de trabalho. Dessa forma, as pessoas podem ser encorajadas a adotar uma abordagem mais analítica e compartilhar mais suas ideias com os gerentes, mesmo quando não estão fazendo um brainstorming formal.

Por fim, uma técnica como essa tem o potencial de ter um impacto positivo significativo na lucratividade da empresa. Hoje em dia, uma empresa não consegue se manter lucrativa se não experimentar novas ideias. As empresas estabelecidas foram substituídas por startups mais novas e ágeis. Tudo por causa da nova tecnologia revolucionária.