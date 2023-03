veja como pagar empréstimos com Pix no Open Finance

Não é de hoje que muitos brasileiros acabam com problemas financeiros e buscam empréstimos para emergências. Pensando nisso, o Banco do Brasil está oferecendo aos seus clientes a possibilidade de realizar empréstimos através do Pix.

De acordo com informações disponibilizadas pela instituição financeira, todo o procedimento é realizado na plataforma do BB, sem que haja a necessidade de transações em diferentes aplicativos.

Como resultado, a instituição tornou-se o primeiro banco a adotar a opção de pagamento de parcelas vencidas por meio do Pix Open Finance, função originadora de transações de pagamento que utiliza dados compartilhados entre diversas instituições financeiras.

Como funciona a novidade do Banco do Brasil?

Todo o processo é feito no app do Banco do Brasil. O cliente seleciona o empréstimo e as parcelas que deseja pagar com recursos de outros bancos. Em seguida, na mesma sessão de atendimento, selecione uma das instituições autorizadas para a qual deseja debitar a parcela e enviar automaticamente para o ambiente da instituição selecionada.

Para pagar com o Pix Open Finance, o cliente não precisa compartilhar dados com o Banco do Brasil. Nesse caso, a autorização é específica para cada operação de pagamento, esclareceu a agência.

Open Finance e Iniciação de Pagamentos

O Banco Central regulamenta os Serviços de Iniciação de Pagamentos no Brasil, permitindo que empresas (financeiras ou não) iniciem uma transação financeira de forma independente.

Em outras palavras, isso significa ter a possibilidade de realizar uma transferência dentro de um aplicativo de mensagens, iniciando a transação na própria conversa, onde o processamento de pagamentos ocorre entre instituições financeiras, pelo chamado Iniciador de Transação de Pagamento ou ITP.

Outra vantagem do ITP é que ele permite que consumidores ou empresas debitem sua conta diretamente no site, ou aplicativo do destinatário, sem precisar entrar no aplicativo do banco para concluir a transação.

Além disso, o compartilhamento de dados, fornecido pelo Open Finance, simplifica o pagamento ou a transferência de fundos ao combinar os canais digitais com as instituições titulares das contas.

Banco do Brasil e benefícios do novo procedimento

Com intuito de simplificar a experiência do cliente, o ITP visa reduzir custos ao diminuir as etapas envolvidas nos pagamentos digitais. Além disso, o processo também tende a reduzir o abandono de compras no e-commerce, já que o pagamento é instantâneo e sem atrito.

Notadamente, a jornada de compra otimizada, com verificação da transação diretamente pela interface do aplicativo do Banco do Brasil, consegue reduzir também a possibilidade de fraudes.

É seguro usar o ITP?

Os ITPs são sempre iniciados por instituições aprovadas e regulamentadas pelo Banco Central e transferem os clientes para suas contas bancárias para verificação de identidade. Por exemplo, correntistas do Banco do Brasil serão direcionados a fazer login no aplicativo BB, tendo assim toda a segurança já presente no canal.

Assim, qualquer empresa que queira utilizar o ITP pode contratar entidades conveniadas ao Bacen para a prestação de serviços. Em suma, para melhorar a experiência de seus clientes, o Banco do Brasil tem em vista facilitar a obtenção de recursos de outras instituições, seja para fazer uma solicitação, contratar um serviço, quitar uma dívida ou até mesmo creditar em sua conta.