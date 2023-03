Veja como tirar cheiro de comida de potes plásticos

Hoje ensinaremos alguns truques para que você saiba como tirar cheiro de comida de potes plásticos.

Os potes são excelentes aliados quando o assunto é armazenamento. Isso porque eles são muito versáteis e podem ser encontrados em vários tamanhos, formatos, cores e materiais.

No entanto, quando se trata de potes de plástico, existem alguns cuidados especiais que devem ser tomados para que sua vida útil e nem dos alimentos e objetos guardados neles seja prejudicada.

Pensando nisso, nós separamos algumas dicas de cuidados que se deve ter com os potes de plástico. Além disso, ainda ensinaremos como tirar o cheiro de comida deles.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final para se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas.

Por que os potes de plástico ficam com mau cheiro?

Os potes de plástico têm uma tendência maior de ficarem malcheirosos, ou pegar cheiro de comida devido à composição do plástico, a qual é feita de resinas derivadas do petróleo, e fazem parte do grupo dos polímeros, moléculas bem grandes, com atributos próprios e variados.

As moléculas do plástico são muito espessas e por isso, impedem a circulação de ar, e quando se trata de potes, essa circulação fica impossível quando, especialmente quando estão tampados.

Como todos sabem, os alimentos emitem uma quantidade razoável de gás carbônico, visto que estão em processo de decomposição constante, e quando estão fechados num pote de plástico, deixam um cheiro nada agradável no recipiente, uma vez que não tem circulação de ar dentro dele.

Como tirar cheiro de comida de potes plásticos?

Agora que você já conhece o motivo pelo qual os potes de plástico tendem a ficar com cheiro desagradável, especialmente quando se trata do armazenamento dos alimentos, é hora de descobrir como resolver esse problema.

Para isso, nós separamos 3 maneiras bem simples e eficazes de tirar o cheiro de comida e outros odores desagradáveis dos potes de plástico usando ingredientes caseiros e fáceis de serem encontrados. Assim, você não terá mais esse problema em sua casa e poderá usufruir da melhor maneira possível de seus potes de plástico. Confira:

Com vinagre branco

O vinagre branco é um excelente limpador e desinfectador, e por isso, pode ser um grande aliado quando o assunto é tirar o cheiro de comida dos potes de plástico.

Para usá-lo para esse fim, você pode lavar muito bem os potes com água e sabão neutro, e em seguida colocar um pouquinho de vinagre branco nos recipientes. Deixe agir por cerca de 5 minutos e enxágue.

Permita que os potes sequem naturalmente e ao ar livre, sem colocar um dentro do outro. Visto que assim o ar poderá circular dentro deles, removendo algum odor desagradável que ainda possa ter.

Com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é ótimo para neutralizar odores ruins, dessa forma, pode ser usado para tirar o cheiro de comida dos potes de plástico.

Para isso, faça uma mistura pastosa de bicarbonato de sódio e água morna e passe nos potes já lavados. Esfregue bem com o auxílio de uma esponja, e deixe agir por 5 minutos.

Então é só enxaguar e deixar secar ao ar livre.

Com limão

Outro ingrediente super eficaz na remoção de odores ruins é o limão. Para usá-lo em seus potes de plástico é só fazer uma mistura de água morna, suco de limão e algumas gotas de detergente neutro.

Lave seus potes com essa mistura, enxágue e deixe os potes ao ar livre até que fiquem secos.

Veja alguns cuidados especiais com os potes de plástico

Além dessas dicas sobre como remover o cheiro de comida dos potes de plástico, ainda existem alguns cuidados especiais que você pode ter com esse tipo de recipiente para evitar problemas de mau cheiro e conservá-los por mais tempo.

Veja:

Não guarde os potes úmidos;

Não coloque um dentro do outro quando estiverem molhados;

Não guarde os potes tampados;

Não deixe comida dentro deles por muito tempo;

Guarde os potes em locais que tenham bastante circulação de ar.

Agora que você já sabe como tirar cheiro de comida de potes de plástico. Coloque nossas dicas em prática para não ter mais esse problema em sua casa.