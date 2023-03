veja importantes informações sobre a prova

O sonho de muitos brasileiros é obter a aprovação no Concurso do Banco do Brasil e ter um pouco de estabilidade no emprego. Certamente, para alcançar essa meta, é fundamental que o candidato veja mais informações importantes sobre a prova.

Em geral, a banca avaliadora exige alguns pré-requisitos, mas nada exageradamente difícil, apenas alguns dados. No edital, todos os informes importantes foram divulgados, bem como os critérios de participação definidos pela organização.

Confira mais sobre o Concurso do Banco do Brasil em 2023

Nesse cenário, muitos benefícios estão aguardando os novos candidatos aprovados, incluindo uma boa remuneração. Dentre eles, está a baixa carga horária, de seis horas diárias, que é um tempo curto comparado à jornada de trabalho comum, de oito horas diárias.

Além do mais, a instituição é famosa por valorizar o descanso e o lazer de seus funcionários. Portanto, o que torna a experiência laboral mais satisfatória e com melhores resultados. Por isso, o Concurso do Banco do Brasil está sendo muito concorrido e com uma admissão cada vez mais seleta.

Vagas do concurso do Banco do Brasil em 2023

Segundo o documento publicado do Diário Oficial da União, estão disponíveis 4 mil vagas para contratação imediata e 2 mil para servir como um cadastro reserva. Aqui, para cumprir o Decreto nº 9.508 de 24/09/18, 5% dessas vagas estão destinadas a pessoas com deficiência.

Sendo assim, um total de 6 mil vagas estão disponíveis para o cargo de Escriturário, podendo seguir com as especialidades de Agente de Tecnologia e Agente Comercial. O nível de escolaridade exigido é o médio, sem exceções.

Pré-requisitos

Além de ser aprovado na prova teórica do Concurso do Banco do Brasil, é fundamental que o participante esteja em dia com os critérios de admissão citados. O primeiro deles é que o aprovado possua nacionalidade brasileira ou portuguesa.

Ainda, é preciso estar com a situação eleitoral e as obrigações militares regularizadas oficialmente, esse último caso referente apenas ao sexo masculino. Para mais, ter 18 anos completos no dia da posse e não exercer nenhuma outra atividade pública remunerada em qualquer órgão da Administração Pública.

Informações sobre a prova

A previsão de aplicação da avaliação é para o dia 24 de março de 2023, com a divulgação do gabarito marcada para 1 mês após o dia da prova, 24 de abril. Desse modo, o período de inscrições foi vigente desde os dias 23 de dezembro de 2022 até 06 de março, incluindo uma prorrogação de 10 dias.

O resultado final, por sua vez, está previsto para ser divulgado no dia 14 de julho desse mesmo ano. Além disso, a admissão estava sendo combinada para ocorrer em agosto, mas houveram algumas mudanças e esses informes estão sendo atualizados. Dessa forma, os candidatos devem esperar a divulgação da nova data.

Primeira etapa

O Concurso do Banco do Brasil contará com uma prova objetiva que testará tanto Conhecimentos Básicos quanto Conhecimentos Específicos dos candidatos. Aliás, lembrando que essa fase possui um caráter classificatório e eliminatório do processo.

As disciplinas gerais, então, foram elencadas da seguinte maneira: língua portuguesa, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro. Aqui, todas possuem o mesmo peso e são igualmente consideradas na atribuição de notas.

Em relação aos conhecimentos específicos, as matérias vão variar de acordo com o cargo prestado. Para Agente de Tecnologia, é preciso dominar os conteúdos de probabilidade e estatística, dados bancários e tecnologia da informação. Enquanto, para Agente Comercial contemplam as disciplinas de matemática financeira, conhecimentos bancário e de informática e vendas e negociação.

Segunda etapa

Após ser pré-selecionado, uma redação é exigida do participante e sua correção conta com um caráter eliminatório. Desse modo, o texto do Concurso do Banco do Brasil deve ser escrito em prosa no modelo dissertativo argumentativo.

Logo, são avaliados: a adequação ao tema proposto e ao tipo textual pedido, além do uso correto das regras de coesão e coerência, como referenciação e sequenciação. Para mais, a banca analisa o domínio na norma culta da língua portuguesa, com as devidas atualizações da reforma de 2009.

Remuneração

Por fim, de acordo com o último edital, o salário inicial do aprovado será de 3.622,23 reais, sem incluir os benefícios ofertados pela instituição bancária.

Assim, as bonificações para os selecionados no Concurso do Banco do Brasil são: lucros, vale transporte e vale alimentação, auxílio creche, plano de saúde, previdência complementar e auxílio a filhos portadores de deficiência.