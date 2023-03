veja os principais editais abertos no país

É verdade que muitos brasileiros sonham em ingressar em profissões que envolvem cuidar do outro, como medicina, enfermagem, fisioterapia, entre outros. E de fato, todos os anos abrem concursos para área da saúde, criando diversas oportunidades para essas pessoas.

De modo geral, os editais são publicados em todas as regiões do país. Afinal, em todo lugar é necessário cada vez mais profissionais. Ainda mais, no cenário pós-pandemia, que desestruturou todo o contexto de saúde nacional.

Confira concurso para área da saúde

De maneira geral, os cargos disponíveis estão concentrados em hospitais e Secretarias de Saúde. Todavia, também podem ser encontrados nos Conselhos Regionais e até mesmo nas prefeituras.

Nesse cenário, os concursos para área da saúde podem ser do âmbito federal, estadual ou municipal, dependendo da localidade e do órgão responsável. Por sua vez, os níveis de escolaridade podem ser médio ou superior, com apenas alguns pouquíssimos cargos requerendo o fundamental.

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto

O Estado de São Paulo é onde mais concursos foram abertos, incluindo para o Hospital das Clínicas, no município de Ribeirão Preto. Foram, então, abertas vagas para 3 cargos distintos: Técnico de Enfermagem, Agente Técnico de Saúde e Auxiliar de Saúde.

Com isso, a remuneração inicial pode chegar a 2 mil reais, aumentando esse valor com a ascensão de carreira. Aqui, para concorrer, a exigência é que os candidatos possuam os níveis fundamental ou médio completos, sem necessidade de graduação.

Prefeitura de Ribeirão Preto

Na mesma cidade, entre os principais concursos da área da saúde, está o edital da Prefeitura de Ribeirão Preto. Aliás, o órgão publicou o documento referente à disponibilidade de dezenas vagas para as mais diversas especialidades e subáreas.

Desse modo, os cargos autorizados já incluem: nutricionista, cirurgião-dentista, auxiliar de higiene bucal, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico do trabalho, neurologista, infectologista, psiquiatra, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, entre outros.

Concurso IPSEMG

O Estado de Minas Gerais também liberou alguns editais, como é o exemplo do processo seletivo do Instituto de Previdência dos Servidores, o qual está dispondo 280 vagas para o ano de 2023.

Essas centenas estão distribuídas em níveis médio, técnico e superior e incluem cargos como: médico especializado em seguridade social e técnico de enfermagem. Sem contar os benefícios, os salários iniciais podem chegar a 5,3 mil reais, dependendo da função.

Polícia Militar de Minas Gerais

Dentre os concursos para área da saúde, talvez o da PM MG fosse um dos mais esperados. São 60 vagas abertas para algumas profissões como: fisioterapia, dentista, medicina, enfermagem etc.

Posto isto, a intenção é preencher o Quadro de Oficiais da Saúde (QOS). Aliás, as admissões contarão com uma remuneração inicial relativamente elevada, de quase 12 mil reais, podendo aumentar ao longo da carreira.

Ivisa Rio

Com o seu primeiro edital publicado, o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária do Rio de Janeiro (Ivisa Rio), está oferecendo vagas para Especialistas em Inspeção.

Na maioria das vezes, os cargos são preenchidos por médicos veterinários e seus auxiliares, visto as suas formações e autorização para atuar na área.

Ministério da Saúde

Ainda, o próprio ministério publicou um edital dispondo de 4 mil vagas temporárias para cargos de nível superior, técnico e médio. Aliás, que incluem os cargos de Técnico de Enfermagem, Especialista em Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar, Apoio Técnico e Diagnóstico, Médico e Enfermeiro.

Por sua vez, a remuneração inicial pode variar de 1.700 a 11 mil reais. Além disso, no caso da jornada de trabalho, ela também é distinta a depender do cargo. Desse modo, podendo ser de 24, 30 ou 40 horas semanais.

SESAB

Além do centro-sul, em alguns estados do nordeste estão sendo oferecidas vagas de concurso para área da saúde, como é o exemplo da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Aqui, são 1.314 vagas disponíveis para os três níveis de escolaridade.

Dessa vez, as localidades não necessariamente estarão concentradas em metrópoles, sendo algumas cidades do interior. Em resumo, as vagas foram divididas entre o Instituto AOPC e o Instituto Mais.

Sendo assim, em relação ao primeiro, os aprovados serão alocados para dois órgãos públicos: a Maternidade Maria da Conceição de Jesus, em Salvador, e o Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. Por último, relativo ao segundo, o único destino é a Unidade de Pronto Atendimento, em Vitória da Conquista.