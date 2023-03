Verdes Vales está EM BUSCA de novos profissionais

A Verdes Vales, que possui quase duas décadas de atuação como concessionário John Deere da linha agrícola, e, em 2017, distribuidor exclusivo para linha de construção da marca, está atrás de novos funcionários no mercado de trabalho. Dessa forma, antes de falar mais sobre, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista Administrativo / Financeiro – Santa Maria – RS – Efetivo;

Assistente Técnico (Mecânica) – Vacaria – RS – Efetivo;

Assistente Técnico (Mecânica) – Capivari do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Técnico (Mecânica) – Caxias do Sul – RS – Efetivo;

Assistente Técnico (Mecânica) – Montenegro – RS – Efetivo;

Banco de talentos – Área Comercial – Banco de talentos;

Banco de Talentos – Gerente de Filial – Banco de talentos;

Consultor Técnico (Mecânica) – Vacaria – RS – Efetivo;

Estagiário(a) – Santa Maria – RS – Estágio;

Estagiário(a) de Agricultura Digital e Soluções Conectadas – Santa Maria – RS – Estágio;

Estagiário(a) – Setor de peças – Santa Maria – RS – Estágio;

Estoquista – Santa Maria – RS – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Dom Pedrito – RS – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Eldorado Linha Verde – Eldorado do Sul – Aprendiz.

Mais sobre a Verdes Vales e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais detalhes sobre a Verdes Vales, é importante destacar que, recentemente, passou a ser distribuidor exclusivo do Grupo Wirtgen, líder mundial em construção de estradas, e que representa as marcas Wirtgen, Ciber, Hamm, Vögele, Benninghoven e Kleemann.

Além disso, o Grupo Verdes Vales atua também como distribuidor de pneus Titan, atendendo o segmento agrícola. A empresa conta hoje com mais de 400 colaboradores, distribuídos em nossas 16 lojas, que atendem mais de 200 cidades no Rio Grande do Sul.

